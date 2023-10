Relleu als Mossos d’Esquadra a Sabadell. L’intendent Antoni Milla, substituirà en el càrrec a Enric Cervelló, en el càrrec des de novembre del 2019, ara fa gairebé quatre anys. El canvi de mans ja s’ha fet efectiu

Des de l’any 2018 fins a la seva actual designació com a cap de la Comissaria de Sabadell, Milla ha estat al capdavant de l’Àrea Central de Policia Administrativa, on ha exerceix les competències en Seguretat Privada, Joc, Espectacles i Activitats Rellevants per a la Seguretat Ciutadana. Durant aquest període, ha demostrat la seva habilitat per abordar qüestions delicades i assegurar la seguretat pública en situacions que requereixen una gran responsabilitat.

Una llarga trajectòria

Com a fets destacables de la seva trajectòria, Milla es va iniciar l’any 2006, quan va exercir com a inspector sotscap de la Comissaria de El Prat de Llobregat, una posició que va veure com es desplegava la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i es prenia la responsabilitat de la seguretat ciutadana a El Prat i a l’aeroport de Barcelona-El Prat.

L’any 2007, amb el desplegament dels Mossos, Milla va ser nomenat Cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Gavà, que englobava les comissaries de Gavà, Viladecans i Castelldefels, fent-se càrrec de la seguretat d’aquests municipis fins al 2011.

Un pas més en la seva ascensió va arribar el 2011, quan va ser promocionat a Intendent i va ser destinat com a sotscap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, demostrant la seva capacitat per liderar i gestionar a nivell regional.

Durant el període 2013-2017, Antoni Milla va assumir el càrrec de sotscap de la Comissaria General de Recursos Operatius, que albergava la majoria de les especialitats dels Mossos, incloent-hi la Unitat de Muntanya, Mitjans Aeris, Unitat Aquàtica, Unitat Canina, TEDAX, Escortes i GEI, entre altres.

L’any 2017 va ocupar el càrrec de Coordinador d’Investigació, Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, coordinant i millorant les interaccions de la policia amb la comunitat.