El testimoni dels Mossos d’Esquadra en el judici del crim de Can Llong: “Una de les bessones feia veure que estava adormida”

Els Mossos d’Esquadra van arribar al domicili de Can Llong on es va produir, el 2021, l’assassinat de Pedro Fernández. Alertats pels veïns, que havien sentit cops secs, s’esperaven actuar contra una ocupació il·legal o un robatori amb força, però no s’esperaven pas un crim. Els veïns no van sentir cap mena de discussió. Tampoc gemecs. Només cops.

“Imaginava que estaven rebentant una paret, cops com si fessin obres”, ha declarat J.P, un dels veïns que ha declarat com a testimoni en el tercer dia de la vista oral pel crim de Fernández. A la banqueta dels acusats seuen Dolores Vázquez (Loli) –parella de la víctima–, Pilar Vázquez –germana de Dolores– i la seva parella, Isaac Gil, que ha reconegut que va acabar amb la vida de Fernández.

Els Mossos van arribar a l’immoble i es van trobar amb l’Isaac netejant el portal i, més tard, taques de sang. Quan van arribar al domicili on van tenir lloc els fets, una de les germanes Vázquez va tancar la porta i els agents van esperar durant un temps a que obrís. Quan ho va fer, es van trobar al rebedor amb el cos sense vida del Pedro, envoltat entre mantes. Si bé l’home va assegurar en un primer moment que el seu veí havia caigut de les escales, més endavant va assegurar que l’havia agredit. Va ser aleshores quan el van detenir com a presunte autor de l’homici.

El que es van trobar els agents va ser un Isaac molt tranquil i unes germanes molt nervioses, però els agents neguen que es trobessin, aparentment, sota els efectes de l’alcohol. Una d’elles, però, segons la declaració del mosso que va actuar, va trobar una germana estirada al llit quan va accedir al domicili. “Feia veure que estava adormida a una de les habitacions, en un llit individual”, sosté.

“Només ens preguntaven: què passarà amb nosaltres?”, exposen els agents que han declarat. No les van veure en estat de xoc. Reaccionaven a les peticions dels agents. “La Dolores contestava, la Pilar tallava la seva germana”, explica un dels testimonis.

