Li van parar una trampa: la seva parella el va convidar a casa i quan es van posar a dormir, un familiar va entrar a l’habitació i el va matar amb una barra de ferro. Pedro F. va ser assassinat la matinada del 10 de juliol en un pis del carrer de Porto (Can Llong). En un principi, el crim es va atribuir a Isaac G. –el seu cunyat–, que va ser trobat al lloc dels fets amb la roba tacada de sang. Ara, noves evidències apunten cap a un crim preparat en grup.

Dues germanes bessones –una, la parella de l’Isaac (Pilar V.) i l’altra, del Pedro (Dolores V.)– eren al domicili i van dir a la policia que no sabien ni havien sentit res. Segons assenyalen fonts judicials, totes dues haurien contribuït a orquestrar l’assassinat. Així ho revelen un conjunt de missatges de veu de WhatsApp recollits pels Mossos d’Esquadra, als quals ha tingut accés el Diari. Indiquen fins a quin punt l’Isaac, la Dolores i la Pilar van actuar “de manera coordinada” per matar el Pedro.

La preparació del crim

L’assassinat s’hauria començat a gestar setmanes abans. El Pedro i la Dolores tenien una relació tòxica des de feia temps. La família d’ell, conscient d’això, li demanava que no es veiessin més. Ella estava rebent tractament per a l’alcoholisme i, segons relaten els veïns, la parella discutia molt. Després d’una baralla, a principis de juliol, la Dolores deixa veure les seves intencions en una conversa amb la seva germana Pilar: li demana que si es troba el Pedro, li faci saber que “tindrà el que es mereix”.

Quatre dies abans del crim, la Pilar envia un missatge al seu xicot Isaac i li diu que la seva germana Dolores està farta del Pedro i que no l’aguanta més. Li pregunta com aconseguir cloroform per estabornir-lo. “Si aconseguim això perquè ella l’adormi, nosaltres ho rematem”, li diu en un missatge de veu.

Hores després, es plantegen utilitzar un aparell d’electroxoc de l’Isaac per deixar-lo estabornit i després matar-lo. “Amb 2.000 volts es fulmina, s’electrocuta (...) S’ha de quedar molt doblegat”, li diu l’Isaac a la Pilar, que li contesta: “Si es fa bé, crec que el deixarà fregit, i un cop estigui així, se’l machaca”.

Aquest és el primer moment en què parlen de quan cometre l’assassinat i, a més, insinuen de quina manera pretenen desfer-se del cos. “No arribarà la sang al riu. Al bosc pot ser, però de moment no...”. Des d’aleshores fins al moment del crim, es produeixen converses telefòniques i intercanvis de missatges. El mateix 10 de juliol, a les 1.42h, l’Isaac envia un darrer avís a la Dolores. Era breu, però indicatiu: “A les 2 am, allà”.

Els fets: sorprès mentre dormia

La matinada del 10 de juliol, la Dolores hauria trucat al Pedro per convèncer-lo d’anar fins al seu pis, on es van posar a dormir plegats. Segons els indicis que assenyala el jutge, l’Isaac hauria entrat a l’habitació “sorprenent la víctima per l’esquena” amb la barra de ferro, l’arma homicida. Allà se’l va colpejar per primer cop.

El Pedro hauria intentat fugir de la casa, situada al quart pis, però el presumpte autor material el va seguir fins a les escales i el replà del tercer pis, on va seguir amb els cops fins a matar-lo. En el moment en què els Mossos van accedir al bloc de pisos, ja havien traslladat el cos del Pedro fins al pis, on el van embolicar en una catifa. Estaven netejant l’escena del crim i, segons els indicis, estaven preparaven el trasllat del cadàver.

L’autòpsia ha revelat que el Pedro va rebre com a mínim dotze impactes al cap. En canvi, l’Isaac no tenia ni una esgarrinxada quan el van detenir. “D’això s’extreu que no es va poder ni defensar. El van matar amb traïdoria i acarnissament”, conclou l’advocat de l’acusació particular, Joan Pagán, d’Eix30 Advocats. El titular del jutjat d’instrucció número 4 de Sabadell va decretar dijous passat presó incondicional sense fiança per a les germanes davant d’un possible risc de fuga. L’Isaac és a la presó des de principis de juliol.

