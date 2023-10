Isaac Gil reconeix ser l’autor material de l’assassinat de Pedro Fernández, també conegut com el crim de les bessones de Sabadell. Tres sabadellencs s’han assegut a la banqueta dels acusats: Dolores Vázquez (Loli) –parella de la víctima–, Pilar Vázquez –germana de Dolores– i la seva parella, Isaac Gil, en la segona jornada del judici pel crim. Junts haurien preparat i tret la vida al Pedro amb premeditació, acarnissament i traïdoria. Els acusats han hagut de declarar per esclarir què va passar aquella matinada del 10 de juliol del 2021 al barri de Can Llong de Sabadell.

El primer a fer-ho ha estat Isaac Gil, el presumte autor material dels fets, que ha confessat els fets. La fiscalia va demanar dilluns més de 24 anys de presó. “Quan vam arribar al pis amb la Pilar, en obrir la porta vam escoltar la discussió de la Loli i el Pedro. Em vaig apropar i vaig escoltar vidres trencant-se. Vaig entrar a l’habitació, i vaig agafar la barra metàl·lica”. En veure’ls a l’habitació discutint, assegura que el Pedro va dirigir-se cap a ell amb la intenció d’agredir-lo. “Li vaig colpejar el cap amb la barra“, ha afirmat. “Li vaig donar el primer cop i vaig anar on hi havia la Dolores per interessar-me per ella i, després, el Pedro ja no era a l’habitació”, recorda. Aleshores va sortir a buscar el Pedro. Va ser llavors quan va acabar amb la seva vida.

Segons la declaració de les bessones, el presumte assassí, l’Isaac, era alhora company de pis de la Dolores des de feia dos mesos, la seva cunyada. És per això que podria tenir accés al domicili on es va cometre el crim. Les bessones també han negat la seva participació en l’assassinat de Pedro. “No podríem haver evitat la seva mort”.

Què va passar, aquella nit?

La tarda del 9 de juliol, hores abans del crim, la Dolores i el Pedro havien passat la tarda junts. “Vaig anar a casa seva. Li havia tallat el cabell, tenyit… a ell li encantava que li fes”, explica la parella de la víctima, que ha reafirmat la seva innocència i nega la seva participació en l’assassinat del Pedro. Segons la versió de la Dolores Vázquez, aquella nit dormia amb el Pedro a casa, quan va rebre un missatge de l’Isaac. ‘A les dues, allà’, deia el Whatsapp. Sosté que no va entendre-ho. Li ho va comentar al Pedro i van anar a dormir.

En una estona, va aparèixer l’Isaac, va colpejar la víctima i van continuar la suposada baralla al passadís. “Em vaig quedar a l’habitació, immòbil i tremolant. Vaig resar molt”, diu l’acusada. Nega haver sortit de la seva habitació.

Ella defensa que no sabia que el seu cunyat volia acabar amb la vida del Pedro. “Si ho hagués sabut, ho hauria intentat evitar”, ha dit en seu judicial. Tenia una relació tòxica amb el Pedro, i ho havia explicat a la seva germana a través de missatges, trucades i en persona.

El que sí que reconeix Dolores és haver netejat el portal, com ha relatat el seu veí, testimoni dels fets: “El meu cunyat em va demanar que l’ajudés. Estava en shock. Vaig fer cas”. Al·lega que no va reaccionar, que patia depressió i que estava rebent medicació en el moment dels fets.

L’autòpsia ha revelat que el Pedro va rebre com a mínim dotze impactes al cap. En canvi, l’Isaac no tenia ni una esgarrinxada quan el van detenir. D’altra banda, els Mossos van recollir un conjunt de missatges de Whatsapp entre els tres encausats, en què parlen de com matar el Pedro, que seria una prova fonamental sobre la premeditació i preparació del crim.

Estem treballant per a ampliar la informació…