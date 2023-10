L’assassinat de Pedro Fernández, també conegut com el crim de les bessones de Sabadell, arriba als tribunals. La primera sessió del judici, celebrada aquest dilluns, ha servit perquè tant la Fiscalia, com l’acusació i les defenses mostressin les seves cartes davant del jurat popular que haurà de dictar sentència.

Hi ha tres acusats pel crim: la Dolores Vázquez, parella del Pedro, i la seva germana, Pilar, serien coautores i cooperadores necessàries. L’Isaac Gil, el cunyat, és el presumpte autor material. Junts haurien preparat i comès l’assassinat amb premeditació, acarnissament i traïdoria.

Tant la Fiscalia com l’acusació particular demanen la pena màxima per a tots tres: 24 anys de presó. El Ministeri Públic ha fet èmfasi en l’acarnissament, en la dotzena de cops al cap que va rebre la víctima amb una barra de ferro. “Pedro Fernández va patir molt més del necessari per a morir“, ha assegurat el fiscal Manuel Sancho. “Se li va fer un mal innecessari a la víctima”, ha coincidit l’advocat de l’acusació particular, Joan Pagan.

Per contra, tant la defensa de l’Isaac com la de les bessones han negat la seva participació en el crim i han demanat la lliure absolució. L’advocada de la Dolores ha assegurat que ella es va trobar amb l’assassinat al davant i no va poder reaccionar perquè passava per una depressió.

En l'escrit de defensa de la lletrada, afirma que no estava en les seves plenes "facultats cognitives" perquè patia un "maltractament" per part del Pedro. L'acusació particular i la família sempre han negat en rotund que exitís violència en la relació de parella.

Assassinat amb una barra de ferro

L’assassinat va tenir lloc el 9 de juliol del 2021 a un pis del carrer de Porto. La Dolores, moguda per la venjança, hauria convençut el Pedro que vingués a passar la nit amb ella. Un cop allà, quan la víctima dormia, l’Isaac hauria irromput a l’habitació per colpejar-lo amb una barra de ferro.

Després de rebre el primer cop, la víctima va escapar i va arribar com va poder fins al replà del tercer pis, on el seu cunyat li hauria assestat els cops mortals. El Pedro va morir després de rebre una dotzena de cops al cap.

Un veí va alertar els Mossos després de presenciar l’assassinat. Quan els agents van arribar al pis de la Dolores, van trobar el cos del Pedro embolicat en una catifa. Un conjunt de missatges de Whatsapp entre els tres encausats, en què parlen de com matar el Pedro, seria una prova fonamental sobre la premeditació i preparació del crim.