La Fiscalia demana 24 anys de presó per a les bessones del crim de Can Llong

El crim de Can Llong és a punt d’arribar a judici. La jutgessa instructora del cas ha decretat l’obertura oral d’aquest procediment contra els tres acusats: les bessones Dolores i Pilar Vázquez i el cunyat de la víctima Isaac Gil. Segons ha avançat El Periódico, la fiscalia demana 24 anys de presó pels acusats, així com 300.000 euros d’indemnització per a la filla de la víctima. Mentre que l’acusació particular eleva fins als 25 anys la pena de presó per a les dues germanes. Tant la fiscalia com l’acusació particular consideren que el crim hauria estat planificat pas a pas per Dolores Vázquez, parella de l’assassinat.

Pedro F. va ser assassinat la matinada del 10 de juliol en un pis del carrer de Porto (Can Llong). En un principi, el crim es va atribuir a Isaac G. –el seu cunyat–, que va ser trobat al lloc dels fets amb la roba tacada de sang. Més tard, noves evidències apuntaven cap a un crim preparat en grup.

Les proves de la investigació

Les dues germanes bessones –una, la parella de l’Isaac (Pilar V.) i l’altra, del Pedro (Dolores V.)– eren al domicili i van dir a la policia que no sabien ni havien sentit res. Totes dues haurien contribuït a orquestrar l’assassinat, segons revelen un conjunt de missatges de veu de WhatsApp recollits pels Mossos d’Esquadra, als quals va tenir accés el Diari. Els documents mostren fins a quin punt l’Isaac, la Dolores i la Pilar van actuar “de manera coordinada” per matar el Pedro.

El mes de desembre del 2021, van sortir a la llum unes imatges que no deixen dubtes sobre la triple implicació en el crim de Can Llong. Un veí va ser testimoni del moment de l’assassinat de Pedro F. i va poder gravar a través de l’espiell de la porta com les germanes bessones i la parella d’una d’elles netejaven la sang de la víctima al replà del pis, després que fos colpejada una dotzena de vegades, com a mínim, amb una pota de cabra.