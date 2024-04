Sabadell, en alerta per fortes pluges aquesta tarda

Sabadell es troba en alerta per fortes pluges aquesta tarda de dilluns. De fet, els paraigües ja han estat protagonistes durant tota la jornada, una de les més plujoses de l’any si es compleixen els pronòstics. Fins al migdia, ja s’havien superat els 15 litres per metre quadrat, segons dades de l’Estació Automàtica de Sabadell, amb precipitacions que es mantindran en els pròxims dies.

L’avís s’estén també a altres punts de la comarca i el país. Protecció Civil ha activat l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions (Inuncat) per pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i per acumulació a les comarques del litoral i el prelitoral de Barcelona i Tarragona. Les acumulacions poden arribar als 100 litres/m2 en 24 hores.

L’episodi en aquesta zona s’allargarà fins a la matinada de dimarts i es preveu que afecti especialment el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. Les pluges poden ser localment intenses. A més, els xàfecs poden anar acompanyats de tempestes i fortes ratxes de vent.

⚠ Actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠ ➡ Dll. 08:00 a dc. 20:00 h

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟠 3/6 *Hora local (h) = TU +2 h pic.twitter.com/Ovt3xTt3CW — Meteocat (@meteocat) April 29, 2024

Protecció Civil ha informat que cap al migdia no s’havien reportat incidències destacables per part del CAT 112 i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) no havia informat de superacions de llindar d’avís.

De cara a dimarts, es manté l’episodi d’intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en mitja hora amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra al Pirineu i el Prepirineu orientals.

Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil s’ha fet arribar l’avís a tots els municipis afectats i s’ha demanat que es faci el tancament preventiu de tots els guals i punts inundables que hi hagi.

Recomanacions de Protecció Civil

Des de Protecció Civil i l’Ajuntament de Sabadell es recomana a la ciutadania que eviti desplaçaments en vehicles i aparcar en rieres o punts subterranis inundables, així com creuar rius o rieres si baixes amb aigua.

En el cas de la muntanya, s’aconsella dirigir-se a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents.