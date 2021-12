Han sortit a la llum imatges que no deixen dubtes sobre la triple implicació en el crim de Can Llong. Un veí va ser testimoni del moment de l'assassinat de Pedro F. i va poder gravar a través de l'espiell de la porta com les germanes bessones –Pilar V. i Dolores V.– i la parella d'una d'elles –Isaac G.– netejaven la sang de la víctima al replà del pis, després que fos colpejada una dotzena de vegades, com a mínim, amb una pota de cabra.

Els fets van passar la matinada del 10 de juliol en un pis del carrer de Porto (Can Llong). S'hi trobaven les germanes bessones i les seves respectives parelles. A l'espera de judici, elles són a presó incondicional sense fiança per risc de fuga; l'Isaac és a la presó des de principis de juliol; i Pedro F. és mort.

Els missatges de WhatsApp entre els tres acusats a què va tenir accés Diari de Sabadell, i que es troben sota investigació de Mossos d'Esquadra, mostren fins a quin punt l'assassinat va ser premeditat. “Si aconseguim cloroform per adormir-lo, després el rematem”, diu Isaac a la seva parella, la Pilar, en un missatge de veu.

La Dolores mantenia una relació tòxica amb el Pedro i, després d'una discussió, havia enviat un missatge a la seva germana: "Tindrà el que es mereix”, escrivia sobre la víctima, el seu company sentimental.

El testimoni de l'assassinat de Can Llong

Eren passades les dues de la matinada quan un dels veïns de Can Llong va sentir sorolls molt forts al replà de davant de la seva porta, segons ha pogut saber Diari de Sabadell. Alertat, va mirar per l'espiell i va veure com es produïa l'assassinat. Després, va gravar les germanes bessones i l'Isaac mentre netejaven l'escena del crim. Les parets, el sostre i el terra havien quedat esquitxats de sang.

Les següents imatges, extretes d'un vídeo difós per Telecinco, refermen la teoria de la triple implicació en el crim. S'hi poden veure les bessones i l'Isaac netejant.

