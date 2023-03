Demanen la pena màxima per a les bessones assassines de Sabadell: “El van torturar fins a la mort”

“El meu germà no sortirà del cementiri. Espero que a elles les tanquin a la presó i no en surtin mai”. La família de Pedro Fernández, assassinat a sang freda el juliol de 2021, demana 25 anys de privació de llibertat per als tres investigats pel crim: Isaac Gil, presumpte autor material, i les germanes bessones Dolores i Pilar Vázquez, cooperadores necessàries per a la preparació i execució del crim.

L’advocat de la família, Joan Pagan, demana la pena màxima perquè considera que el crim es va cometre amb acarnissament i traïdoria. El cos del Pedro va aparèixer embolicat en una catifa al pis de la Dolores. Quan els Mossos van aixecar el cadàver, van comprovar fins a quin punt s’havien acarnissat amb ell: l’havien colpejat una dotzena de vegades al cap amb una barra de ferro. Les esquitxades i taques de sang tant al pis com al replà, són una prova més de la violència emprada de cara el judici, que tindrà lloc en els propers mesos.

El crim s’hauria preparat i executat en grup. La investigació dels Mossos d’Esquadra apunta a una venjança de la Dolores amb la complicitat de la seva germana, la Pilar, i el seu cunyat, l’Isaac, cap al Pedro, amb qui tenia una relació tòxica. Les bessones haurien estat les ments pensants, mentre ell s’hauria encarregat de cometre el crim, la matinada del 10 de juliol de 2021.

Malgrat els indicis, el jutge va decretar presó per al Pedro i la Pilar, però va deixar la Dolores en llibertat provisional. “És una barbaritat jurídica que no entendré mai”, sosté l’advocat, que sosté que hi ha el mateix risc de fuga i de reiteració delictiva per a les dues germanes i, per tant, “se les hauria de tractar per igual”. “Què passaria si el dia del judici no es presenta perquè ha fugit? Com se li explica això a la ciutadania”, lamenta Pagan.

“Els tres són responsables de torturar-lo fins a la mort”, coincideix la Isabel, una de les germanes del Pedro, en declaracions al Diari. La família va un pas més enllà i té por que puguin fer mal a algú altre. L’Ángel i la Doris, també germans de la víctima, així ho expressen: “Podria passar qualsevol desgràcia… tal com ho van fer un cop, potser ho podrien tornar a fer”, explica ell amb la veu encongida. “No puc dormir a les nits. Tinc atacs d’ansietat. El dolor i la pèrdua no me’ls traurà ningú, però si us plau, que els tanquin tots a la presó… Si no, no podré descansar tranquil·la”.

Un crim preparat per Whatsapp

Les proves apunten a una premeditació. De fet, hi ha xats i àudios de Whatsapp on discuteixen sobre com cometre l’assassinat i com desfer-se del cadàver: es pot llegir com es plantegen drogar-lo amb cloroform i després electrocutar-lo, o d’enterrar-lo al bosc.

Els plans no es van complir, però sí el fatal desenllaç. Segons el jutge, la matinada del 10 de juliol de 2021, la Dolores hauria trucat al Pedro per convèncer-lo d’anar fins al seu pis. Un cop al llit, mentre el Pedro dormia, l’Isaac hauria entrat a l’habitació per colpejar la víctima amb una barra de ferro. El Pedro, però, va aconseguir fugir i va baixar fins al replà del tercer pis. Allà, l’Isaac l’hauria colpejat fins a matar-lo. En unes imatges gravades pel veí del tercer a través de l’espiell es veu la Pilar i l’Isaac netejant el replà just després del crim.