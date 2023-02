La Fiscalia demana entre 24 anys i 24 anys i mig de presó per a les dues germanes bessones acusades de planificar l’assassinat de la parella d’una d’elles a Can Llong el juliol del 2021. El ministeri públic demana 24 anys per a l’autor confés del crim, parella de l’altra germana, que l’hauria colpejat diverses vegades al cap amb una pota de cabra metàl·lica mentre dormia, segons va avançar ‘El Periódico’. La víctima va patir greus traumatismes cranioencefàlics que li van provocar la mort. L’assassí va confessar els fets a la primera patrulla dels Mossos que va arribar al pis, però també va inculpar la seva cunyada i parella de la víctima, mentre que va exculpar la seva xicota.

Segons la Fiscalia, Pedro Fernández va ser assassinat a Sabadell la nit del 10 de juliol del 2021, mentre dormia al pis de la seva parella, Dolores V.. Va ser brutalment copejat amb una eina (una pota de cabra) al cap. La Fiscalia i l’acusació particular consideren que es va tractar d’un crim planificat pas a pas per la mateixa Dolores, que va comptar amb la col·laboració de la seva germana bessona, Pilar, del xicot d’aquesta segona, Isaac G., que seria l’autor material del crim. Tots tres seran jutjats per aquests fets a l’Audiència de Barcelona. La Dolores, a diferència de la Pilar i l’Isaac, espera l’arribada d’aquesta data en llibertat.

Amb traïdoria i acarnissament

Les acusacions mantenen que tots tres van tramar la mort del Pedro amb traïdoria i també que van actuar amb acarnissament, és a dir, causant-li més dolor del necessari per treure-li la vida. La Fiscalia reclama per a l’Isaac i per a la Pilar 24 anys de presó, mentre que per al Dolores sol·licita 24 anys i mig. A més, demana una indemnització de 300.000 euros per a la filla de la víctima, que hauran de pagar de manera conjunta els tres acusats, segons la qualificació. El 2 de febrer passat la jutgessa de Sabadell que ha instruït aquesta causa va decretar l’obertura de judici oral contra els tres acusats i va acordar mantenir la presó preventiva per a l’Isaac i la Pilar. L’Audiència de Barcelona ha de fixar ara el dia del judici.

Segons la Fiscalia, les bessones Dolores i Pilar V., van traçar al costat del xicot de la segona, Isaac G., “un pla encaminat a acabar amb la vida” del Pedro, que llavors tenia 55 anys. La idea era que la Dolores, la seva parella, l’atragués fins al seu domicili, al carrer Porto de Sabadell, i en aquest lloc l’assassinessin. L’atac va ser de tal virulència que li va causar la destrucció parcial de la massa encefàlica i una hemorràgia cerebral i facial.

El ‘modus operandi’

La Dolores va trucar el Pedro i li va demanar que aquella nit anés al seu pis per dormir junts. Quan ja era al dormitori amb la Dolores, els altres dos acusats, és a dir els seus cunyats, van irrompre de “forma inapropiada” a la casa. Isaac, “mogut per la intenció d’acabar amb la seva vida i actuant de comú acord amb aquesta finalitat amb les dues dones acusades”, va agredir el Pedro, segons la qualificació fiscal. Li va clavar “múltiples cops” amb una palanca metàl·lica (una pota de cabra), colpejant-li el cap amb “extrema violència”. L’Isaac va colpejar el Pedro almenys en 12 ocasions al cap, ocasionant així la seva mort pel “gravíssim” traumatisme cranioencefàlic que va produir. L’atac va ser de tal virulència que li va causar la destrucció parcial de la massa encefàlica i una hemorràgia cerebral i facial.

Tot i que Isaac va entrar de forma inesperada a l’interior de l’habitatge de Dolores i va començar a colpejar el Pedro, que estava dormint en roba interior sobre el llit de la seva xicota, aquest va aconseguir reincorporar-se i intentar fugir. Però Isaac, segons relata la Fiscalia, el va perseguir i va continuar colpejant-lo al replà de la quarta i la tercera planta. La víctima va intentar “desesperada i infructuosament” d’escapar de l’agressió però no ho va aconseguir, i va caure a terra inert, al replà d’aquesta tercera planta.

Proves del succés

Després d’aquell atac, els tres acusats van netejar l’escena del crim, tal com van mostrar un vídeo gravat per un veí. Van intentar eliminar les taques de sang i les restes de massa encefàlica del terra i de la paret amb l’objectiu d’esborrar tot vestigi de l’agressió. Per esborrar les proves i, sobretot, desfer-se del cadàver, van tornar a pujar el cos del Pedro al domicili de Dolores i allà el van embolicar en una manta.

La primera patrulla dels Mossos d’Esquadra, alertada per veïns que van presenciar els fets a través de l’espiell de les portes respectives, va arribar a l’edifici. Els dos agents es van creuar amb Isaac fregant el terra i aquest va mentir assegurant que un veí havia patit una caiguda. Després, seguint el rastre de sang, van voler entrar al pis de Dolores però aquesta es va negar a obrir la porta. Quan finalment els policies van aconseguir entrar, van trobar el cadàver del Pedro enrotllat a la catifa. Isaac va confessar als agents els fets, i va inculpar Dolores, però no la seva parella Pilar.

Isaac va ser detingut i va ingressar a la presó preventivament el juliol del 2021, dies després del crim. La Pilar i la Dolores, no obstant això, van entrar a la presó mesos després, el desembre del 2021, després que els Mossos d’Esquadra trobessin indicis sòlids que les bessones s’havien concertat amb Isaac en l’elaboració d’un parany per al Pedro. Aquestes proves eren als telèfons mòbils dels quatre implicats en aquesta història (els tres sospitosos i la víctima). L’anàlisi dels terminals va mostrar que les germanes i Isaac van intercanviar desenes de missatges i àudios de Whatsapp dies abans del crim per “orquestrar” el pla per matar el Pedro. La jutgessa instructora creu que les bessones van actuar a “sang freda” juntament amb l’autor material dels cops. L’Isaac i la Pilar continuen a la presó, però la Dolores va sortir en llibertat el 7 de febrer de l’any passat.