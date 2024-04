Article elaborat per la redacció del Diari de Sabadell

La campanya per a les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 12 de maig ja està en marxa. Al llarg d’aquest dijous a la nit, els partits han donat el tret de sortida amb els primers actes i la tradicional encartellada per diferents carrers i places de Sabadell.

Com cada arrencada de la cursa prèvia als comicis, els partits han triat llocs de confiança per deixar els primers titulars de campanya. Fira Sabadell, la plaça de Catalunya, Can Capablanca, la plaça de Clara Campoamor o la plaça de la Concòrdia han estat alguns dels punts on militants i seguidors s’han reunit per llançar les proclames.

Per davant, s’obren ara dues setmanes frenètiques, amb actes per convèncer els indecisos i reafirmar les conviccions dels més creients. Mentrestant, l’espai públic ja torna a ser ple de cartells amb els candidats de cada partit. La presidència de la Generalitat de Catalunya busca inquilí.

PSC: Illa i Farrés, en un gran acte a Fira Sabadell

El PSC ha triat Sabadell com a escenari per arrencar la campanya a tot el país. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha participat en un míting amb el candidat dels socialistes, Salvador Illa, a Fira Sabadell. L’acte ha comptat amb la participació de 1.600 persones. Illa ha mostrat el seu suport al món municipal i al projecte de la B-40 en un esdeveniment en què ha faltat el president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, que ha anul·lat la seva agenda per entrar en un període de reflexió sobre si continua o no al capdavant de l’executiu espanyol.

ERC: “Això va de Catalunya”

ERC es presenta a les eleccions amb algunes premisses: lluitar pel referèndum d’autodeterminació de Catalunya i impulsar les polítiques socials i econòmiques que ha iniciat el govern de la Generalitat. “Cal un govern que posi Catalunya i la seva gent per davant personalismes, que és el projecte de Puigdemont, i d’Espanya, el projecte d’Illa”.

Junts

Junts defensa que vol aportar “un lideratge clar” al govern de la Generalitat en l’inici de la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 12 de maig. Els juntaires han iniciat el compte enrere pels comicis enganxant els primers cartells del candidat de la formació per Barcelona, Carles Puigdemont, a la rampa del llac del parc de Catalunya.

En Comú Podem

El tret de sortida de la campanya electoral a Sabadell de Comuns Sumar s’ha celebrat en un acte a la plaça de Clara Campoamor. “Perquè és símbol del feminisme i de la conquesta del moviment veïnal, que va aconseguir canviar el nom a la plaça amb mobilitzacions”. El portaveu dels comuns a Sabadell, Joan Mena, ha expressat el seu suport a Pedro Sánchez “com una víctima més del lawfare, que ja van patir Ada Colau, Pablo Iglesias, Mónica Oltra o els líders independentistes”. Mena ha demanat el vot a la ciutadania “perquè el que està en joc és la democràcia i fan falta més mesures socials, més drets pels treballadors i més serveis públics”.

CUP

La CUP Sabadell ha estat un dels partits més tardans per arrencar oficialment la campanya electoral. La formació anticapitalista ha donat el tret de sortida a Can Capablanca, indret lligat a l’esquerra independentista de la ciutat.

L’acte ha comptat amb la presència de Xavier Pellicer, diputat cupaire al Parlament, i número 4 de la llista per Barcelona als comicis d’aquest 12 de maig. Pellicer ha apel·lat a la necessitat de plantar cara a l’extrema dreta per anar a les urnes, en un context marcat per l’auge de discursos radicals. “Hi ha una altra manera de fer les coses. Per una esquerra transformadora que generi horitzons de possibilitats”, ha dit.

Ciutadans es vol erigir en l’única alternativa possible

La formació taronja ha encetat la campanya electoral des de la plaça de la Concòrdia, des d’on ha volgut remarcar la feina feta per la formació taronja durant els darrers anys a Catalunya per tal “d’animar a aquells catalans que hi ha una alternativa possible”, segons ha defensat el coordinador local, Héctor González.