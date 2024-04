Ciutadans es vol erigir en l’única alternativa possible “entre el Govern d’Espanya i els separatistes”

La formació taronja ha encetat la campanya electoral des de la plaça de la Concòrdia, des d’on ha volgut remarcar la feina feta per la formació taronja durant els darrers anys a Catalunya per tal “d’animar a aquells catalans que hi ha una alternativa possible”, segons ha defensat el coordinador local, Héctor González.

En aquesta línia, ha afegit que la formació encapçalada per Carlos Carrizosa és la que representa el col·lectiu de catalans que “volem fer les coses diferents i que estem patint els pactes entre el Govern d’Espanya i els separatistes”.

A l’encartellada, que ha comptat amb una desena llarga de militants de Ciutadans, malgrat la presència de la pluja, també hi ha estat present l’exdiputat al Parlament de Catalunya i candidat a l’alcaldia de Sabadell en les darreres eleccions, el sabadellenc Joan García: “Fa temps que vaig prendre la decisió de fer un pas endarrere, malgrat que continuo ajudant i acompanyo a la caravana del Carlos –Carrizosa–. Aquestes eleccions han arribat de sobte, accidentalment, i no és bo per Sabadell ni per cap altra ciutat. Els pressupostos no s’han aprovat i ERC no ha governat. Hem de buscar un canvi, no de pàgina, sinó de llibre. Qui governi ho ha de fer per cada un dels ciutadans, i això és el que buscarem. Són unes eleccions importants per a nosaltres”, ha assegurat García.