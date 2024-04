El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha triat Sabadell, on els socialistes governen amb majoria absoluta, com a escenari per donar el tret de sortida a la campanya de les eleccions catalanes del 12 de maig. L’acte electoral, obert a la ciutadania, ha tingut lloc en el complex de Fira Sabadell. Hi han assistit 1.600 persones, segons els organitzadors.

Illa s’ha reivindicat com el presidenciable capaç “d’obrir una nova etapa, la tercera gran transformació de Catalunya”, després del retorn de l’autonomia de la Generalitat els anys 1980 i del desplegament de les competències en les dècades dels 1990 i 2000. Considera que des d’Artur Mas fins a Pere Aragonès, tots els governs de la Generalitat no han fet “res” en matèries com les energies renovables, l’educació i en infraestructures. “Calen serveis públics per cohesionar social i territorialment”, ha conclòs.

El míting ha comptat amb la participació de l’alcaldessa, Marta Farrés, i el ministre d’Indústria, l’exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, que han fet costat a Illa en l’inici de la cursa electoral.

“Estàs preparat per ser president, tens força per governar!”, ha assegurat l’alcaldessa dirigint-se al primer secretari del PSC. Farrés ha fet tota una declaració d’intencions i ha assegurat que, després de les victòries a Sabadell i al conjunt de l’Estat, “només ens queda governar Catalunya”. “Aquestes són unes eleccions transcendentals a Espanya, a Europa i més enllà d’Europa”, ha afegit Hereu en un discurs en clau estatal: “Es decideix el rumb d’Espanya”.



Farrés ha criticat el Govern de la Generalitat per haver “abandonat” els municipis en qüestions sensibles com l’habitatge i les infraestructures. “Sabeu el que ha costat que diguin que sí a la ronda Nord. En això també ens han deixat sols”, ha exposat sobre l’executiu d’ERC. “Farem el Quart Cinturó, alcaldessa”, s’ha compromès Illa. “Els ajuntaments no estan al servei de la Generalitat, estan al servei de la ciutadania”, ha afirmat per després demanar escoltar els municipis a l’hora d’establir les polítiques de la Generalitat.

Pedro Sánchez, el gran absent

L’acte d’inici de campanya havia de comptar amb la participació del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que finalment ha estat el gran absent. Va anunciar dimecres al vespre en una carta a la ciutadania que s’aparta uns dies de la primera línia per reflexionar si vol continuar al capdavant de l’executiu, després de l’obertura d’una investigació judicial sobre la seva dona.

“Fins quan s’ha d’aguantar? Fins on estan disposats alguns per accedir al poder polític? No es pot fer caure un govern democràtic amb les mentides i els insults”, s’ha preguntat l’alcaldessa Farrés, que ha enviat un “petó” i un missatge de suport a Sánchez. En la mateixa direcció, Salvador Illa ha fet una crida a la “resistència col·lectiva” davant la dreta i l’extrema dreta: ”Tots tenim dret a governar, no hi ha ningú que tingui més dret que un altre”.

“No ho aconseguiran. La democràcia és molt més forta que la mentida, que la infàmia”, ha afegit Hereu, tot reivindicant el seu “orgull” de formar part del govern de l’Estat”.

Fotografies: David Chao