Junts posa l’accent en aconseguir un “lideratge clar” en l’arrencada de la campanya electoral

Junts defensa que vol aportar “un lideratge clar” al govern de la Generalitat en l’inici de la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 12 de maig. Els juntaires han iniciat el compte enrere pels comicis enganxant els primers cartells del candidat de la formació per Barcelona, Carles Puigdemont, a la rampa del llac del parc de Catalunya.

A la candidatura hi participa com a número 21 la sabadellenca Lourdes Ciuró, exconsellera de Justícia i persona pròxima a Puigdemont. Des del parc de Catalunya, Ciuró ha reivindicat la figura de l’expresident català, i s’ha mostrat convençuda que “Catalunya necessita un lideratge clar per tornar el bon govern al país”.

La sabadellenca assegura que des de Junts volen entomar “negociacions fermes” per revertir situacions com “el greuge fiscal que patim”. A més, Ciuró ha destacat que donar suport a Puigdemont també comporta “reforçar els diputats de Madrid” per, entre tots, aconseguir reforçar qüestions que ha situat com a clau com el finançament i les infraestructures.