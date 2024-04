Lourdes Ciuró, a la llista de Puigdemont pel 12M

La sabadellenca Lourdes Ciuró ha estat confirmada per Junts com a número 21 de la llista per Barcelona a les eleccions del 12M. Ciuró, baixa un lloc respecte a la posició que ocupava a la darrera candidatura. La sabadellenca va ser consellera de Justícia del Govern de la Generalitat entre el 2021 i el 2022. En aquesta nova etapa, Carles Puigdemont s’ha rodejat de persones de la seva confiança i ha deixat a l’ostracisme algunes de les persones mes afins a Laura Borràs.

L’acte de presentació de la llista i candidatura del partit encapçalat per l’expresident s’ha dut a terme aquest dissabte a Elna, a la Catalunya Nord. Segons els sondejos, Junts per Catalunya es posiciona com un dels grans candidats als comicis del pròxim 12 de maig juntament amb ERC i el PSC.