La CUP Sabadell demana mobilitzar-se a les urnes per combatre l’auge de l’extrema dreta

La CUP Sabadell ha estat un dels partits més tardans per arrencar oficialment la campanya electoral. La formació anticapitalista ha donat el tret de sortida a Can Capablanca, indret lligat a l’esquerra independentista de la ciutat.

L’acte ha comptat amb la presència de Xavier Pellicer, diputat cupaire al Parlament, i número 4 de la llista per Barcelona als comicis d’aquest 12 de maig. Pellicer ha apel·lat a la necessitat de plantar cara a l’extrema dreta per anar a les urnes, en un context marcat per l’auge de discursos radicals.

“Malauradament, sembla que siguem als anys 20 del segle passat en molts sentits”, expressant el perill que l’escalada desencadeni en un conflicte d’àmbit internacional. Pellicer ha assenyalat l’actual conjuntura, on països com França o l’estat espanyol, ha dit, estan invertint cada vegada més en armes. “Que l’extrema dreta tingui un pes tan important marca un camí que ens pot marcar les vides”, colpejant el benestar de la gent. Per això, ha demanat “lluitar pels nostres drets i explicar a la gent que un altre horitzó és possible”. “Hi ha una altra manera de fer les coses. Per una esquerra transformadora que generi horitzons de possibilitats”, ha dit per mobilitzar el vot de l’esquerra a Sabadell.

Sota el lema ‘Defensem la terra’, la formació ha posat els primers cartells a la zona, iniciant dues setmanes frenètiques en què esperen convèncer l’electorat. El partit anticapitalista vol millorar els suports rebuts en les passades eleccions del 2021 al Parlament, en què va aconseguir un 6,3% dels vots a Sabadell.

Aquest divendres, el partit participarà en un acte a Cal Balsach sobre salut pública, amb la presència d’Eulàlia Reguant; diumenge, dia 5 de maig, a la plaça de les Dones del Tèxtil, se celebrarà l’acte central del grup, amb protagonisme de la cap de llista.

La candidatura dels cupaires està encapçalada per Laia Estrada, que és l’única que s’estrena com a cap de llista del seu partit. Ho fa després de guanyar la consulta a la militància davant Laure Vega, que ocupa el número 2.