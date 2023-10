El pati de l’escola Teresa Claramunt va ser l’escenari històric de l’OAR Gràcia

L’OAR Gràcia juga actualment els seus partits al pavelló municipal del carrer Boccaccio, conegut popularment com el Boccaccio Arena, però els seus moments de glòria van tenir un altre escenari amb molta història. Es tracta de l’actual pati -de fet, una pista poliesportiva- de l’escola Teresa Claramunt, que va agafar el relleu del Col·legi Narcisa Freixas després de la seva demolició el febrer de 1999.

La història va començar amb l’adquisició d’uns terrenys situats entre els carrers de Viladomat, Permanyer i Cellers a la família Margenat, de Sarrià (Barcelona). També va participar la família Planas, gràcies a les gestions del llavors alcalde Marcet. La Junta Parroquial i el rector de la Parròquia, mossèn Joan Baguer, van impulsar la compra i així va construir-se l’antiga pista de l’OAR Gràcia que servia de pati per l’escola Narcisa Freixas que s’havia edificat.

La seu del club gracienc va inaugurar-se solemnement el 26 de desembre de 1959, amb un partit contra el B.M. Granollers, i l’endemà hi va haver un altre partit entre una selecció de Sabadell i el FC Barcelona, tancant-se els actes amb una ballada de sardanes i una exhibició gimnàstica. La Inauguració fou presidida per l’arquebisbe de la diòcesi de Barcelona, Gregorio Modrego i l’alcalde de Sabadell, Josep M. Marcet.

Les exigències de participar en categories nacionals, feia que s’hagués de demanar el Palau Municipal d’Esports en els casos de pluja. A partir de la temporada 82/83 tots els partits es van jugar ja al Palau i això va dur a treballar de valent al club per aconseguir un pavelló propi, la qual cosa va arribar gràcies a la tenacitat de l’expresident, Antoni Moix, i l’alcalde Antoni Farrés. El 25 d’octubre de 1986 s’inaugurava el pavelló municipal del carrer de Boccaccio.

Esdeveniments a l’antiga pista

En l’emblemàtica pista del carrer de Permanyer s’hi van desenvolupar molts esdeveniments esportius -evidentment tots els campionats que els diferents equips graciencs havien de jugar com a locals-, però en destacarem uns quants:

– La temporada 1962/63 el primer equip masculí va guanyar-se el dret a jugar una de les primeres lligues nacionals (s’havien iniciat la temporada 1958/59). Després de guanyar una fase prèvia es juga la fase final amb la participació, en el grup A, dels següents equips: SD Boscos de Pamplona, Salleko de Donosti i l’Atlètico de Madrid.

– El maig de 1964 es va muntar un festival internacional d’handbol, amb la participació del BM Granollers, el Bad–Oyenhausen alemany i una selecció de Sabadell.

– L’abril de 1965 com a inauguració de la nova il·luminació de la pista l’OAR juga contra l’equip alemany Turnerbund Stuttgart.

– El 22 de gener de 1966 davant la brillant campanya del primer equip gracienc, visita Sabadell i la pista de l’OAR, el campió d’Europa, Dukla de Praga, que surt guanyador per la mínima (18 a 19).

– El 26 de març de 1968 es juga un triangular internacional amb l’equip alemany Polizia Krefed de Colonia i el CF Arrahona

– El 21 de juny de 1970 es juga el partit de tornada de la promoció d’ascens a la Divisió d’Honor, contra el GE Seat de Madrid a doble partit, aconseguint-se l’ascens al guanyar-los per 26 a 18, remuntant els 2 gols que s’arrossegaven de l’anada a Madrid (22 a 20).

– La temporada 1972/73, moment en què s’havia format el primer equip femení de l’OAR, va disputar-se el campionat de Segona categoria provincial.

– A partir de la temporada 1974/75, sota el patrocini de l’Ajuntament de Sabadell, es va començar un torneig de pretemporada juvenil sota el nom de Trofeu Ciutat de Sabadell, que es va disputar fins a la temporada 1980/81.

– Des de la temporada 1977/78 s’hi van disputar diverses edicions del torneig per equips sènior masculins, Memorial Joan Casablancas, que en formats diversos va perdurar fins a finals de la dècada dels noranta.

– El juny de 1978, es van celebrar diferents actes per commemorar 25è aniversari de l’OAR Gràcia, destacant que el primer equip femení va jugar contra una selecció catalana i el masculí ho va fer contra el B.M. Granollers.