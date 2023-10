Nova nit de contenidors cremats a Sabadell

Sabadell ha viscut una altra nit de vandalisme. Els fets s’han produït al carrer Salut, on han cremat 4 contenidors i al carrer Jovellanos amb Calderón, on s’ha intentat provocar un altre incendi. Al primer lloc foc ha deixat marques de fum als edificis propers i ha provocat desperfectes a un aparador. Al segon no hi ha hagut desperfectes.

Segons la policia local es coneix la identitat dels autors. A aquests se’ls acusa de cometre la crema al carrer Salut i també se’ls investiga pels fets del carrer Jovellanos amb Calderón.

Actes reincidents

I és que aquests episodis comencen a ser una constant a la ciutat. Ja que la nit del divendres el carrer d’Alemanya (vídeo) va patir una situació similar. Uns fets que se sumen als del passat 3 d’octubre a la plaça dels Pollancres i el 21 de setembre a diversos punts del barri de Gràcia.