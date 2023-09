Matinada de vandalisme a Sabadell. La ciutat s’ha vist afectada per quatre incendis de contenidors de manera pràcticament simultània i a tocar l’un de l’altre. Els Bombers han hagut d’actuar ràpidament en els quatre indrets, que han afectat diversos carrers del barri de Gràcia, a tocar de la seu de la Policia Municipal de Sabadell.

El primer avís d’incendi s’ha rebut a les 4:24 hores, al carrer de Pau Claris. El foc ha cremat una bateria de contenidors, una moto, dos turismes i la instal·lació elèctrica de la façana d’una nau, fet que ha afectat l’enllumenat del carrer. Tres minuts després, a pocs metres, al carrer de Manso, ha cremat un altre contenidor.

04.30h c/ Reina Elionor. Crema 1 contenidors i cartrons a tocar de la façana d’una nau

04.34h c/ Manso. Crema 1 contenidor Hi hem treballat amb 1 dotació #bomberscat i no hi hagut persones ferides. — Bombers (@bomberscat) September 21, 2023

 

El tercer incendi s’ha originat al carrer de Reina Elionor, a escasses cantonades del primer punt afectat. Allà hi han cremat un contenidor i cartrons a tocar d’una façana d’una de les naus de l’indret. Finalment, a les 4:34 hores, s’ha cremat un altre contenidor, novament al carrer de Manso.

El balanç és de diversos contenidors cremats, diversos vehicles que es trobaven aparcats afectats per les flames, a més de desperfectes en l’espai urbà i algunes façanes. Els Bombers hi han desplaçat una dotació, que ha hagut d’actuar en els quatre punts en un espai de temps de menys d’un quart d’hora. Afortunadament, no hi ha hagut persones ferides. Alguns veïns, però, han presenciat l’escena, en uns incendis que han alterat el descans dels sabadellencs que viuen a la zona.