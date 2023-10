Azul i Simon creen la productora musical Fusta Records: “Som artesans del so”

Ha nascut una nova productora musical a Sabadell, Fusta Records. És el projecte en comú dels artistes Azul i Simon, que van començar produint les seves pròpies cançons i que ara “han unit forces”per a fer-ho per a grups musicals i empreses.

Fusta Records s’especialitzarà en gravació, producció, mescla i masterització. “Volem cuidar els projectes, partint des d’una bona arrel, connectant amb l’artista”, expliquen Azul i Simon.

El nom, ‘Fusta’, fa referència a “l’artesania” del procés, en contraposició amb “les produccions ens cadena”. És per això que es defineixen com a “artesans del so”.

Abans de fer oficial l’inici del projecte, tots dos ja han produït cançons d’alguns grups, com per exemple dels castellarencs Lòxias, d’Alba Robles, Opció 37 o de l’empordanesa Aria. Per a empreses, a través de la productora ofereixen “ambients sonors i continguts per a xarxes socials”. També continuaran produint les seves pròpies cançons.

‘Ves Tirant’

Per donar el tret de sortida al projecte, Azul i Simon han publicat a totes les plataformes el tema conjunt Ves Tirant. La cançó –expliquen– reflexiona sobre la idea que tenim d’èxit i el ritme trepidant de vida a què estem sotmesos, que ens porta a l’angoixa. Contràriament, reivindica ser constants i “l’anar tirant”.