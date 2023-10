La fiscalia manté la petició de 24 anys de presó pel ‘crim de les bessones’ de Can Llong

La fiscalia i l’acusació particular han mantingut la petició de penes per als tres acusats de matar la seva parella i cunyat al barri de Can Llong de Sabadell el juliol del 2021. En concret, el ministeri públic demana 24 anys de presó per a Isaac Gil, autor confés dels fets, i una de les germanes bessones, Pilar Vázquez, i 24 i mig per a la parella de la víctima, Dolores Vázquez. Tant el ministeri públic com l’acusació particular apunten que queda demostrat que l’assassinat es va planificar i que el Pedro no va tenir possibilitat de defensar-se. I que tots tres acusats van participar en l’execució del crim.

La víctima va rebre una dotzena de cops al cap i el rostre amb una pota de cabra a mans presumptament de l’home, provocant-li unes ferides que li van acabar provocant la mort. En aquesta acció les dones, germanes bessones, haurien participat, entre d’altres, en la neteja del lloc del crim i el pla per enterrar el cos en un bosc.

En l’última sessió del judici amb jurat, el fiscal ha introduït una possible pena alternativa per a la parella de la víctima, ja que no la consideraria autora sinó inductora del crim, cosa a la qual l’acusació particular s’ha adherit. Per la seva banda, les defenses han reiterat les seves conclusions provisionals, tot i que la defensa de l’acusat ha demanat una pena menor per homicidi sense agreujants i els atenuants d’obcecació i confessió.

Què va passar?

Els fets van tenir lloc la nit del 9 al 10 d’agost de 2021 en un pis del carrer Porto, al barri de Can Llong. La víctima, Pedro Fernández, dormia al domicili de la seva parella, Dolores Vázquez, quan va arribar la germana bessona d’aquesta, Pilar Vázquez, i la seva parella, Isaac Gil. L’home va colpejar la víctima al cap amb una pota de cabra, sense que es pogués defensar. Tot i intentar fugir pel replà de la quarta planta, on es trobava el domicili, l’agressor el va perseguir fins al pis de baix i li va donar fins a 12 cops al cap i a la cara, que li van causar un gravíssim traumatisme cranioencefàlic amb hemorràgia interna.

Acte seguit, les dues dones van baixar fins el pis inferior per cobrir el cos ja mort amb una manta, pujar-lo amb l’ascensor al pis de dalt i amagar-lo, amb la finalitat de traslladar-lo a un bosc, on preveien enterrar-lo. També van netejar el rastre de sang i del crani que havien quedat escampats pel terra i les parets.

Al darrere de tot plegat hi hauria el maltractament que la víctima exerciria sobre la seva parella, un fet que aportarà durant les properes sessions proves en format documental, amb missatges de text, de missatgeria instantània i fins i tot trucades enregistrades de mesos abans dels fets. El jutge ha avalat, a més, el testimoni d’un amic de l’home assassinat que aportaria la seva versió de la relació de víctima i la seva parella a partir de la petició de l’advocat de la filla del difunt, i amb l’oposició de les defenses dels tres acusats, donat que fins fa una setmana no s’havia previst.