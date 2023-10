Finalitzen noves prospeccions arqueològiques en un solar del Centre

Les prospeccions arqueològiques que s’han fet al solar del carrer del Migdia – plaça de Vila Arrufat, al Centre, han acabat sense que s’hagi localitzat cap resta rellevant que tingui valor i s’hagi de conservar, segons confirmen diverses fonts al D.S. El solar va quedar descobert un cop va acabar l’enderroc de l’Escola del Sol i, un cop finalitzat aquest procediment, es pot començar a construir l’obra prevista: una promoció immobiliària privada de 17 habitatges a càrrec de la sabadellenca Salas.

A mesura que avancin els treballs, la promotora confirma que les pintures de Jordi Roca que formen part de les parets mitgeres desapareixeran, però no perquè algú les tregui -que diuen que no passarà- sinó perquè quedaran al darrere del que toqui posar al davant. Un estudi encarregat per la promotora, i d’acord amb el Museu d’Història, va concloure que les obres no tenen valor històric i el que sí que es va fer és documentar-les.

Es tracta de quatre pintures independents que fan referència a diferents valors vinculats amb la infància, l’esport i la cultura. Formaven part del pavelló del centre educatiu. Quan es va acabar l’enderroc de l’edifici, no van ser pocs els veïns que van veure les pintures, sorpresos de trobar aquestes obres d’art que només coneixien les persones vinculades a l’escola i a dia d’avui encara es poden veure des del carrer.

L’aparició de les pintures va fer que la vídua de Jordi Roca, mort el desembre del 2022, Joana Soler, demanés que s’estudiés la possibilitat de mantenir-les, allà o traslladant-les a un altre lloc. “[Les pintures] estan relacionades amb els infants i l’esport. El Jordi treballava molt amb el pas del temps. El rellotge [que es veu en una de les pintures] és la vida mateixa”, explicava Soler el passat mes de juny. L’Associació d’Artistes Plàstics i Visuals de Sabadell també va demanar que murals com aquests es mantinguin per conservar el patrimoni artístic urbà.