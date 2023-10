Sant Cugat congela tots els impostos municipals per al 2024

El ple de Sant Cugat del Vallès ha aprovat aquest dilluns provisionalment la proposta d’Ordenances Fiscals (OOFF) reguladores dels tributs locals per a l’any 2024, en què es congelen tots els impostos municipals, inclòs l’IBI. Els comptes han tirat endavant amb els vots a favor de Junts, ERC, PP i VOX, l’abstenció del PSC i ECP, i el vot en contra de la CUP. El govern local també planteja incorporar millores en les bonificacions socials i d’impuls a la sostenibilitat. La voluntat, segons l’executiu local, és evitar bonificar rendes i patrimonis alts i, a la vegada, avançar cap a una millor capacitat redistributiva dels impostos.

El consistori ha destacat que s’està treballant per incorporar criteris socials en les bonificacions d’IBI, com tenir persones a càrrec, o per modificar els topalls a les famílies nombroses o monoparentals. A més, s’incorporen importants canvis en les bonificacions socials i ambientals.

Bonificacions socials

Pel que fa a les bonificacions socials a famílies nombroses i monoparentals, s’introdueix el valor cadastral com a element de càlcul de la bonificació de l’IBI. Així, s’aplica un 90% de bonificació per a ingressos inferiors a 12.000 euros anuals; d’un 70% per a ingressos entre 12.000 i 18.000 euros anuals, i de fins al 50% per a ingressos iguals o superiors a 18.000 euros anuals, en funció del valor cadastral i el tipus de família nombrosa, ja sigui general o especial.

No es bonificarà en cas que el valor cadastral de l’immoble d’una família nombrosa general sigui superior als 400.000 euros. En el cas d’una família nombrosa especial, aquesta xifra s’eleva a més de 600.000 euros.Pel que va a les bonificacions per promocionar la sostenibilitat, es redueix l’import de la bonificació de l’IBI del 50% al 40% per les instal·lacions d’energia solar en immobles unifamiliars, però incrementa de 5 a 7 els anys la bonificació per instal·lacions en immobles plurifamiliars així com el seu topall, del 50% al 60%. Pel que fa a la instal·lació de punts de recàrrega elèctrics, es bonificarà l’IBI corresponent al 75% del cost de la seva instal·lació i en el cas de les empreses es bonificarà l’IAE corrresponent al 50% del cost de la instal·lació. En tots dos casos es fixen topalls màxims en relació a les quotes d’aquests impostos.

En el cas de l’impost de vehicles, s’escalarà la bonificació als vehicles amb etiquetes ECO i Zero per seguir promovent la mobilitat sostenible però limitant·la als vehicles de gamma alta. Els trams de bonificació, d’entre el 12,5% i el 75%, es fixaran a partir dels cavalls fiscals del vehicle.

Un dèficit molt important

La congelació dels impostos arriba just en un exercici 2023 amb un dèficit de més de 25 milions d’euros, “les pitjors xifres de la història”, segons va anunciar fa unes setmanes el tinent d’alcalde d’Economia, Carles Brugarolas. El govern, format per Junts i ERC, va avisar d’ajustos molt importants per revertir la situació que passaran sobretot per revisar serveis i activitats, així com el patrimoni immobiliari, però sense tocar impostos, tal com ha quedat evidenciat amb les últimes informacions.