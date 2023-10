We Are Mono promet un bany de rock energètic a la sala Vade Música

El grup de rock barceloní We Are Mono ensenyarà la poteta del seu nou disc aquest divendres a Vade Música, a les 20.30h. El seu directe energètic, escortat pel so potent de guitarres elèctriques, vol envair la sala amb novetats com La estrella de Detroit o Un brindis por celebrar. La banda liderada per Óscar Moon persentarà l’àlbum sencer, que tindrà un so molt propi dels anys 80, la primavera a Razzmatazz, una sala on eren habituals.

“Serà un directe energètic, roquer, molt visual”, explica Moon, qui afegeix que s’hi podran escoltar temes mítics com El cielo está en todas partes o Ciudad del Este. We Are Mono encadena 20 anys de trajectòria, sempre amb Moon i el guitarrista Àlex Gutiérrez.

Fa 5 anys es van sumar al projecte Jonah A. Luke (guitarrista), Leo Alcaraz (Teclado y programación), Edwin Cruz (Bajo) y Christian Flaschka (Bateria).