Els vincles de Triquell amb Sabadell són cada cop més forts. L’artista se sent com a casa quan actua a la ciutat, i és que quan s’actua davant d’un públic entregat tot és molt més fàcil. Així va ser l’actuació de l’artista vallesà d’aquest divendres a la sala VADE música on, amb les seves cançons, va enamorar al públic present. En una nit en la qual va ser el concert principal, Triquell també va estar acompanyat de Rotten Room, Grumo Wise Mike, Punish Tech Records i DJ Paca.

Fotos David Chao