El festival Sabadell Escena arriba amb 10 espectacles

La segona edició del festival d’arts escèniques Sabadell Escena tindrà lloc aquesta setmana, des de dijous, dia 19, fins al diumenge, 22 d‘octubre. Aquesta cita cultural té com a objectiu impulsar la projecció de companyies professionals i emergents. Les representacions tindran lloc a l’Estruch, Museu d’Art de Sabadell (MAS), Museu d’Història de Sabadell i al Teatre Principal.

L’Estruch

El programa d’aquesta edició inclou propostes de circ i espectacles teatrals. Joan Carreras serà l’encarregat d’inaugurar el festival amb l’obra Història d’un senglar, de Gabriel Calderón, a l’Estruch, dijous a les 20 h. Una proposta amb la qual es convida a reflexionar sobre els mecanismes de poder contemporanis, el desig i el ressentiment, a la vegada que proposa analitzar els límits de l’ambició humana.

En acabar l’espectacle es podrà veure la càpsula de circ WEEP (dijous, 19 d’octubre, 21.30 h) amb Sophie Núñez pujada al trapezi de L’Estruch Bar.

Divendres (L’Estruch, 20 h), arribarà el torn de la companyia local Anacrusa Produccions, que presentarà l’obra Les dues estacions de Vivaldi. Aquest és un espectacle que recapacita sobre el canvi climàtic mitjançant l’ús de tres disciplines interconnectades: música, dansa i paraula. El seu propòsit és simbolitzar la pèrdua de la primavera i la tardor i ha estat triada per una comissió sorgida de la Taula de Teatre entre diverses produccions locals que s’hi van presentar.

L’Estruch tornarà a ser l’escenari el dia 21 de les representacions de diferents companyies de circ: Circ en família, a les 11h i a les 17h., Gregaris, a les 17 h, de la companyia Soon; i Welcome to my heat, 18.30 h, de Jordi Kerol. Gregaris posa el focus en la relació d’amistat dels dos acròbates i com busquen l’equilibri entre el gregari i el líder. Jordi Kerol convida a viatjar entre els plecs del cervell del protagonista, una obra plena d’humor per abordar amb sarcasme i tendresa els efectes de viure en aquest temps.

Teatre Principal

El mateix dia, al Teatre Principal, es podrà gaudir de l’estrena de la que és la quarta coproducció que fa l’Ajuntament amb una companyia professional de teatre i que posa en valor el ferm compromís de la ciutat amb la creació artística. Serà l’obra Atemptat, de Fèlix Estaire, amb la companyia Al Galliner, que aquesta temporada celebra el seu 20è aniversari. S’hi faran dues sessions, dissabte 21, a les 20 h, i diumenge 22, a les 18 h. El diumenge, en acabar la funció, es farà la post funció amb el director i els artistes al Saló Principal.

El diumenge 22, a les 12 h, el Museu d’Art acull els sabadellencs Bruna Feliciano i Josep M. Roviralta amb Cartes de Mahalta. Una proposta teatral a cavall entre la lectura dramatitzada i el teatre convencional que treu a la llum algunes de les 500 cartes que es van escriure Mercè Figueras i Màrius Torres, dos amants literaris, al Sanatori de Puig d’Olena, a Sant Quirze Safaja, al Moianès, entre el 1936 i el 1942.

Museus

El Museu d’Història serà l’escenari ideal per a una obra de teatre basada en el tèxtil. La terrassenca Teresa Sànchez i La Gunter hi presentaran Patrons (diumenge 22, 17.30 h), un espectacle sobre modistes i l’adaptació del cos de la dona al model de tota una època.

L’últim espectacle del festival entoma la temàtica de l’espectacle inaugural, situant els límits de l’ambició de poder a un punt de no retorn. L’Estruch acollirà Mercè Arànega que protagonitza el monòleg Instruccions per fer-se feixista, una denúncia irònica i a voltes incòmode del feixisme. Serà el diumenge a les set de la tarda.

Compra d’entrades

Les entrades dels espectacles es poden comprar a les taquilles municipals i al web https://sabadellcultura.koobin.cat/.