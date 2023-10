Els Mossos d’Esquadra alerten de l’augment de les violències sexuals

Les denúncies per violències sexuals han augmentat un 3% a l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Cerdanyola -que inclou les comissaries de Barberà, Montcada i Ripollet- en l’últim balanç interanual de setembre, segons alerten els Mossos d’Esquadra. Un creixement extensible a tota la Regió Metropolitana Nord, integrada per àrees com la de Sabadell. L’escenari ha incentivat el naixement d’un pla d’acció contra les violències masclistes en entorns d’oci, amb una mirada transversal, posant la víctima en el centre i treballant en la prevenció i la conscienciació de la ciutadania. Aquest dimecres, la policia catalana ha presentat a la comissaria de Cerdanyola del Vallès les bases de la campanya, que pretén sensibilitzar els diferents actors implicats per a la reducció d’aquest tipus de casos.

De moment, les accions ja s’han dirigit al sector de l’oci nocturn, on els Mossos han posat la lupa, però també es treballa per arribar a altres àmbits, com l’esport. La tasca es desenvolupa, tal com han explicat diferents agents del cos en la jornada, en la col·laboració amb entitats i grups de cada ciutat i zona, coneixent les particularitats de cada indret. Alhora, membres de la policia han assenyalat la importància de l’especialització als Mossos, amb grups d’atenció específics a la víctima, en coordinació amb diferents comissaries del Vallès i la resta de Catalunya.

Tot plegat, sostenen, persegueix actuar per a prevenir aquests casos i dotar eines a la víctima de violència masclista. Adaptar-se a ella i establir un seguiment adient per a cada cas, amb un missatge que ha volgut deixar clar el cos: “si no hi ha denúncia, no es pot iniciar la investigació”, prova de la importància de comunicar aquestes agressions.

Visibilització dels casos

En paral·lel, l’augment de les denúncies té a veure, apunten, amb la capacitat de denunciar i la visibilització de casos que abans quedaven ocults. “Estem davant d’un canvi cultural, que acostumen a ser lents, però cal posar tots els esforços en donar a conèixer a la ciutadania les eines existents en aquest tipus de casos”, han argumentat. En aquesta tasca, una part important és possible per la presència als instituts i espais on traslladar aquest canvi de mentalitat necessari. I, de la mateixa manera, involucrar la resta d’agents implicats en l’onada de conscienciació.

Segons han explicat durant l’acte, els municipis vallesans presenten xifres més baixes de delictes per habitant respecte a les dades d’altres ciutats i àrees catalanes fora de la comarca. “Però cal continuar la tasca”, han reiterat els agents presents en la presentació. “Ens preocupa que augmentin els índexs, però ens preocupa sobretot poder arribar a les víctimes”, detallen des del cos per contextualitzar els números.

Una tasca conjunta

A la trobada hi han participat l’inspector Marcel Pazos, cap de l’ABP Cerdanyola del Vallès; el sotsinspector David Guerrero, cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Cerdanyola del Vallès; l’agent Ani Garcia, responsable de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de l’ABP Cerdanyola; i la caporala Miriam Iznájar, del Grup d’Atenció a la Víctima de l’ABP Cerdanyola; a més d’altres figures del cos presents.

En definitiva, tots ells han transmès la importància d’acostar-se a la víctima, amb la coordinació d’altres eines com els Serveis Socials o les Unitats d’Atenció Ciutadana. I, a la vegada, centrar els esforços en l’atenció a l’àmbit familiar o entorns coneguts, on es desencadenen agressions i delictes que arriben als Mossos molt més tard.