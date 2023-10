La meitat dels delictes d’odi i discriminació a Sabadell l’any passat van tenir com a autors o víctimes menors d’edat, segons dades dels Mossos d’Esquadra. La xifra contrasta amb l’evolució de la criminalitat a la ciutat en el que portem d’any, que ha experimentat un descens d’un 6% en el balanç global del conjunt de cossos policials. Més enllà de les dades, hi ha conductes i accions que expliquen aquest balanç policial.

“Entre els pares i la comunitat escolar ajuden a conèixer aquestes circumstàncies que abans quedaven invisibilitzades i ara emergeixen cap a l’exterior”, apunten fonts de la policia catalana per interpretar les xifres sobre menors i adolescents. A més, aquests delictes d’odi i discriminació es fonamenten especialment en casos de menor contra menor, reflex de l’evolució social d’avui dia. Sobretot, assenyalen, per l’ús dels mòbils. “S’han convertit en una eina moltes vegades nociva. Els menors, no sempre conscientment, assetgen companys de classe o altres víctimes. Per això augmenta aquest tipus de delicte”, sostenen des del cos.

Abans, el maltractament quedava sovint impune, amb comportaments que no eren enregistrats enlloc. Ara -moment en què han augmentat les denúncies-, es poden corroborar que els comportaments s’han produït, sobretot a través de les xarxes socials. “Avui dia, la gran majoria queden gravats”, remarquen fonts policials.

Casos d’homofòbia

Entre els casos de maltractament, molts són vinculats a l’homofòbia. “La societat, la jurisprudència i altres agents implicats han posat fil a l’agulla. S’ha deixat de normalitzar aquests fets”. Des de Mossos, apunten, s’aposta per una tasca de sensibilització i conscienciació, amb mesures de prevenció. S’opta, per exemple, per una intervenció primerenca i la rehabilitació de joves en risc, en lloc de fer un enfocament purament punitiu de la situació. La feina d’entitats i administracions és, afegeixen, fonamental per coordinar efectivament aquesta delinqüència juvenil.

La caiguda de la criminalitat a Sabadell (-6%)

En aquest sentit, les citades veus destaquen que és tan important actuar com prevenir. Una premissa que serveix per explicar la caiguda de la criminalitat a Sabadell en el primer semestre de l’any. Pròximament, a més, l’arribada de la intel·ligència artificial ha de facilitar per analitzar dades i detectar patrons sobre la tendència delictiva.

Les mesures, per exemple, varien segons la ciutat. A Sabadell, la realitat de cada barri i zona ha de considerar-se per actuar amb més eficiència. Una major presència policial, la instal·lació de càmeres de videovigilància, unitats especialitzades amb patrulles de proximitat específiques amb cada comunitat, dispositius de prevenció sobre l’ús d’armes blanques i altres objectes contundents o serveis de mediació són alguns dels instruments a disposició dels cossos de seguretat per garantir la convivència. “Conèixer les zones calentes, les àrees de risc i planificar la resposta policial amb una mirada transversal és clau”, sintetitzen des de la policia.