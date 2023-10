Comença el judici per un atropellament mortal a Sabadell el 2016

Aquest divendres comença el judici a l’Audiència de Barcelona per l’atropellament mortal que va tenir lloc a Sabadell el novembre de l’any 2016. Tres persones s’asseuran al banc dels acusats, una d’elles acusada d’un delicte d’homicidi per imprudència greu amb un delicte de lesions i d’un delicte d’omissió del deure de socors. Les altres dues estan acusades d’un delicte d’omissió del deure de socors. Els fets van passar al passeig de Sant Pau de Riu-sec.

Segons el fiscal, una de les acusades conduïa el seu vehicle de nit i a una velocitat major a la permesa, malgrat ser conscient que no es trobava en condicions de fer-ho per tenir acumulat son i cansament. En un moment donat, es va quedar adormida al volant, la qual cosa va impedir que s’adonés de la presència en el lloc de dues persones, al costat d’un camió-grua, una l’operari del mateix i l’altra el conductor del vehicle que estava a la grua. L’acusada va impactar contra un d’ells, provocant la mort de l’home, de 38 anys, moment en què es va despertar i va fer una maniobra, atropellant a l’altra persona, deixant-la ferida.

Segons detallen fonts judicials, tant l’acusada que conduïa, com les altres dues acusades que anaven al vehicle amb la primera, no van baixar del cotxe a ajudar a ningú, malgrat ser conscients totes elles que hi havia dues persones que podien trobar-se en greu perill. Hores més tard, l’acusada que conduïa va anar a la comissaria de Mossos d’Esquadra i va confessar l’atropellament. El fiscal demana 3 anys i 10 mesos de presó per a la primera acusada i 8 mesos de multa per a les altres dues.