Arriba la borrasca ‘Aline’: quan afectarà Sabadell?

El temps experimentarà aquest dijous un canvi brusc, que ha de portar pluges a tot el territori català. La borrasca Aline deixarà durant la jornada a tota la península un fort temporal amb ratxes de vent properes als 100 quilòmetres per hora, intenses pluges, fort onatge i les primeres neus de la tardor a muntanyes del nord, segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

El primer temporal de la tardor es deixarà notar especialment a la tarda a Catalunya, amb pluges generalitzades, vent i temporal marítim. Protecció Civil ha activat aquest matí l’alerta del pla INUNCAT per la previsió de pluges intenses i també per acumulacions destacades; l’alerta del pla VENTCAT per fort vent; i l’alerta del pla PROCICAT per fort onatge a tot el litoral català.

⛈️🌬️🌊 #ProteccioCivil activa les alertes per pluges intenses, fort vent i onatge ⚠️ 👉🏻 Es demana molta prudència en la mobilitat a partir de la tarda i fins la matinada a les zones on plogui intensament, i allunyar-se de rieres i zones inundables ℹ️ https://t.co/nJSVT7grQ7 pic.twitter.com/HkXVOXYNRi — Protecció civil (@emergenciescat) October 19, 2023

Com es pot veure en el mapa del Meteocat, es preveu que els ruixats afectin el Vallès Occidental i Sabadell a última hora del dia, a partir de la tarda i al llarg de la matinada d’aquest dijous. Com és habitual en aquest tipus d’episodis, Protecció Civil ha demanat precaució a tota la ciutadania i evitar desplaçaments en les hores de més inestabilitat climàtica.

Protecció Civil demana a la població molta prudència en la mobilitat a les zones que es poden veure afectades per les fortes pluges, i sobretot allunyar-se de rieres i zones inundables i evitar travessar-les a peu o amb vehicle. Pel que fa al vent, cal retirar qualsevol objecte de terrasses o façanes que pugui caure, i extremar les precaucions en les activitats a l’aire lliure sobretot en zones boscoses i espais elevats. Finalment, quant a l’onatge, s’ha d’evitar acostar-se a les zones on trenquin fort les onades per evitar caure i ser arrossegats.