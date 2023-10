El talent jove de l’advocacia catalana es reuneix a Sabadell

Sabadell ha acollit aquest cap de setmana el XIII Congrés de la Jove Advocacia de Catalunya. Una cita bianual en la qual es busca formar a joves advocats i crear xarxa entre professionals catalans i també de la resta de l’estat espanyol. El format es dirigeix a membres del sector amb menys de 40 anys o bé amb menys de 5 anys exercint. Consisteix amb xerrades, ponències i activitats de germanor, que enguany s’han celebrat al Col·legi d’Advocats de la ciutat reunint un centenar d’assistents.

El Congrés

Els actes han començat divendres, amb la presència de l’alcaldessa, Marta Farrés; la secretària per l’Administració de Justícia, Yolanda Aguilar; la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Encarna Orduna i la Degana del Col·legi d’Advocats de Sabadell, Eulàlia Barroso durant la cerimònia inaugural. Posteriorment, s’han celebrat les primeres ponències. Un total de cinc xerrades en les quals s’ha pogut debatre de la precarietat al sector, les noves formes delictives, l’impacte de la IA, els inicis a l’advocacia i la transformació de l’administració.

Ciutat d’advocats

Un dels responsables de la cita ha estat el sabadellenc Carles-Joan Lorente, president de la Jove Advocacia de Catalunya. “Per l’advocacia de la ciutat i per l’agrupació local aquest és l’esdeveniment més important que hem fet mai”, ha assegurat amb entusiasme. I és que dins del sector és una de les trobades més prestigioses que hi ha. Per Lorente l’esdeveniment ha estat també una oportunitat per reivindicar la ciutat: “Sabadell és una ciutat de grans advocats, tenim bagatge i això ens dona un cert pes al sector”.

Una altra visió de les jornades ha estat la de Raúl Ramos, president de la Jove Advocacia de Sabadell. En la seva opinió les jornades han estat “molt enriquidores” i s’han viscut “amb molta il·lusió”. De la cita Ramos n’ha destacat la seva transcendència, capacitat formativa i espai de trobada pels advocats. “Són dates que ens permeten compartir visions i abordar en conjunt els reptes que ens vindran en un futur”, ha reblat.

Actualment, la Jove Advocacia de Sabadell compta amb un centenar de membres. L’entitat s’encarrega d’assessorar i crear xarxa entre els advocats novells de la ciutat. Un sector que en els últims anys ha guanyat pes i s’ha centrat sobretot en termes generalistes, penals i immobiliaris pel dret a l’habitatge.