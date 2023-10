El projecte ‘Fem salut, som emocions‘, impulsat per la Taula de Salut Comunitària de Sabadell Sud, ha celebrat aquest diumenge el seu acte central. El lloc escollit ha estat la plaça de La Creu de Barberà, espai on durant tot el dia s’ha pogut gaudir de diferents propostes d’oci per a tots els públics. Una jornada, com han expressat els organitzadors, per reivindicar el barri i les persones que en formen part.

És per això que s’han preparat 3 espais destacats. El primer s’ha conformat amb fotos de persones referents del barri en les quals explicaven què és per ells el benestar emocional. El segon han estat imatges del making-of del primer acte a la plaça Picasso. I el tercer ha estat un ‘fotoveu’ amb imatges del barri i reflexions de l’entorn.

“Està demostrat que les persones amb vincles comunitaris tenen una millor salut i condició física, aquest és un dels motius pels quals hem impulsat el projecte”, ha explicat Ramon Vila, membre de la Taula i metge de família al Cap Sud. Sobre l’esdeveniment Vila s’ha mostrat molt satisfet: “Som força gent, però som molt ambiciosos i el que pretenem és mirar d’arribar a tothom i tenir incidència dins la nostra zona d’actuació que és el districte 6è”, ha afegit.