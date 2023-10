El Sabadell necessita canviar la dinàmica amb urgència després d’un primer quart nefast

El primer quart de campionat (9 de 38 jornades) ha tingut un balanç molt negatiu en clau arlequinada. Si el Sabadell mantingués l’actual prospecció de punts, en prou feines arribaria als 30 al final de la temporada, o sigui un descens de categoria rotund. És evident que això només són números i el futbol depèn de molts factors, però també és un fet que necessita canviar la dinàmica amb urgència.

Gairebé tots els registres són dolents. És l’equip que més partits ha perdut del grup (6) i també ocupa el lideratge del més vulnerable amb tretze gols encaixats. Només una vegada ha mantingut la porteria a zero, davant el Sestao (3-0), i ho va aconseguir més per demèrits del rival que va malbaratar diverses ocasions. En contrapartida, ha marcat en 6 de les 9 jornades disputades.

La imatge que va oferir, malgrat la derrota, contra el Deportivo pot convidar a l’esperança, però s’haurà de confirmar amb resultats amb un calendari que fa pujada: tres filials consecutius, començant el dissabte (16 hores) amb un Celta Fortuna que travessa el seu millor moment (quatre victòries consecutives) i és el màxim golejador. Després, la Real Sociedad B -que podria arribar encara invicte a la Nova Creu Alta- i visita al Johan Cruyff per enfrontar-se al Barcelona At. de Pau Víctor per rematar-ho amb el Lugo i el retorn de Pedro Munitis i César a l’Estadi.

Sortir vius d’aquest trajecte és fonamental per afrontar un tram teòricament més assequible davant de tres rivals directes com Teruel, Arenteiro i Unionista abans de tancar l’any 2023 al Reino de León contra la Cultural Leonesa.

Aire fresc

Amb només 20 anys -l’1 de novembre en farà 21- Marc Domènech va convertir-se en una de les grans novetats de l’onze de Gerard Bofill davant el Deportivo. De fet, la seva primera titularitat en aquesta lliga. I el migcampista no va decebre, aportant el seu caràcter i qualitat en un doble pivot atípic juntament amb Antonio Moyano. “Fins ara potser no havia tingut el protagonisme que m’hauria agradat, però he continuat treballant i estic content d’aquesta primera titularitat. Espero que sigui un punt de partida en tots els sentits. Si juguem com el dissabte passat estic convençut que guanyarem molts partits”, subratlla el Marc.

De moment, ni Miki Lladó primer ni Gerard Bofill després acaben de consolidar les peces del mig del camp. “Penso que tenim jugadors de diferents perfils i és normal fer canvis. També depèn de les característiques del rival”.

Precisament, no rebre gols és una de les assignatures pendents d’aquest Sabadell i dissabte tindrà una prova de foc davant el màxim realitzador del grup, el Celta Fortuna. “Es tracta d’un equip jove que fa un bon futbol, però en aquesta categoria veiem molta igualtat i tot es decideix per petites coses. Hem de sortir amb màxima intensitat”. Per cert, li hauria agradat jugar a Balaídos, però l’estat de la gespa ha traslladat el duel a Barreiro. “El més important ara mateix és guanyar”. Ben cert.