FOTOS | La Translaboral teixeix el vincle amb les empreses

Sabadell va acollir dijous la sisena edició de la Trans*Laboral a l’Auditori del Casal Pere Quart, un espai per abordar la situació laboral que afecta una gran part del col·lectiu trans a Catalunya. La trobada va servir un any més per a obrir el diàleg i la complicitat entre persones trans, entitats, empreses i administració pública.

La diada va estar organitzada des de Ca l’Enredus i ActuaVallès, amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell i va comptar amb prop d’una cinquantena d’inscripcions d’entitats i empreses privades. “Estem molt contents per l’acollida que hem tingut per part de les empreses. Les ganes d’informar-se i de trobar recursos i formació en aquest camp hi són”, celebrava Roberte Piqueras, membre de l’organització.