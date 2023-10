El Sabadell no sobreviu al temporal gallec i arbitral a Barreiro (4-2)

Dinàmica negativa. El partit del Sabadell a Barreiro ha escenificat a la perfecció la seva mala ratxa. Ha patit dos penals, dues expulsions i no ha pogut sobreviure al temporal gallec davant un gran rival i arbitral, amb decisions incomprensibles de l’asturià Francisco Garcia Riesgo. Els gols de Pau Resta i Cristian Herrera, en inferioritat numèrica, han estat insuficients i la situació continua sent molt delicada.

Com s’intuïa, Gerard Bofill ha repetit l’onze de dissabte passat, és a dir mantenint la vocació ofensiva i valentia per competit de tu a un Celta Fortuna que podia convertir-se en el nou líder del grup després de fer un meritori ’13 de 15′ en les anteriors cinc jornades. En canvi, el Sabadell arribava amb tres derrotes consecutives i totes les alarmes enceses, en zona de descens i a tres punts de la permanència.

El partit, jugat sota una pluja intermitent i ratxes fortes de vent, ha estat un monòleg del filial gallec durant la primera mitja hora. Curiosament, en aquest tram de superioritat i total domini local no s’ha mogut el marcador. El Sabadell ha estat sotmès, però tampoc ha passat per angúnies. El Celta Fortuna, amb rapidesa i un joc molt dinàmic i vertical, arribava de manera constant, però sense generar ocasions. La disciplina defensiva contrastava, això sí, amb l’escassa producció en atac. A més, Baselga, lesionat, s’ha retirat en el minut 14. Ha entrat Guillem Naranjo.

L’àrbitre, en acció

A partir del minut 32, ha entrat a escena el col·legiat asturià Francisco Garcia Riesgo. Ha expulsat Antonio Sánchez amb vermella directe per agafar un rival quan encarava l’àrea, lleugerament fora. Una decisió molt polèmica perquè el davanter no anava en direcció a porteria. El segon cop ha sigut un penal per mans absolutament involuntàries de Cristian Herrera que Damián ha convertit en l’1-0.

El Sabadell, tot i estar en inferioritat, ha reaccionat amb orgull i només tres minuts després, Pau Resta ha compensat l’errada de la jornada anterior amb una acció d’oportunisme que ha suposat l’1-1. Però l’alegria ha durat 120 segons perquè el Sabadell no ha sabut mantenir l’empat fins al descans. Una acció d’Alfon, un malson per la defensa arlequinada, ha significat el 2-1. Abans Ortolá ja havia evitat el gol amb una mà providencial.

Ricard Pujol i Sander han entrat a la segona meitat. De nou ha aparegut un sensacional Ortolá i a continuació, l’àrbitre ha convertit en groga una vermella al defensa local Javi Rodríguez que ha tallat un contracop arlequinat amb la mà. El Sabadell ha tret profit de la falta amb un llançament magistral de falta de Cristian Herrera que significava l’heroic 2-2.

Els protagonistes ja jugaven sota un diluvi i el temporal arbitral ha continuat amb un segon penal, aquesta vegada d’Álex Gualda, que semblava inapel·lable. El 3-2 ha deixat tocat el conjunt arlequinat i en el tram final, el 4-2 d’Alfon i l’expulsió, també incomprensible, de Toni Herrero han acabat d’enfonsar un Sabadell que escenifica la mala dinàmica en la qual es troba. La indignació era absoluta al vestidor arlequinat al final del partit. Gerard Bofill ha resumit que “les decisions arbitrals han estat determinants”. Ara, a esperar la Real Sociedad B amb més baixes.

FITXA TÈCNICA

Celta Fortuna: Ruly; Javi Rodríguez (Raúl Blanco, m. 57), Yoel Lago, Joel López, Hugo Alvarez (Tincho, m. 88), Damián, Rueda, Román (Manu, m. 57), Dani Gonzalez (Bruno, m. 57), Fer López i Alfon (Manu Garrido, m. 78).

Sabadell: Ortolá; Antonio Sánchez, Pau Resta, Toni Herrero, Carrión (Ricard Pujol, m. 46), Moyano (Vladys, m. 73), Astals, Marc Domènech (Sander, m. 46), Manel Martínez, Cristian Herrera (Álex Gualda, m. 60) i Baselga (Guillem Naranjo, m. 16).

Àrbitre: Francisco Garcia Riesgo (Comitè asturià). Grogues: Ruly, Javi Rodríguez, Rueda; Manel Martínez, Cristian Herrera. Vermelles: Antonio Sánchez (directe) per agafar un jugador en una acció d’atac en el miut 32 i Toni Herrero (m. 80). També ha estat expulsat el segon tècnic Àngel Martínez.

Gols: 1-0, minut 40: Damián de penal; 1-1, minut 43: Pau Resta; 2-1, minut 47 de la primera part: Alfon; 2-2, minut 55: Cristian Herrera; 3-2, minut 63: Raúl Blanco de penal; 4-2, minut 74: Alfon.

Incidències: 800 espectadors al camp de Barreiro, amb la presència d’un grup de seguidors arlequinats.

FOTOS: LLUÍS FRANCO