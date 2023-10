Gerard Bofill: “Ara la sensació és d’impotència, però em quedo amb l’esforç i implicació dels jugadors”

Gerard Bofill no podia amagar la seva frustració per la tercera derrota consecutiva i, sobretot, per la manera de produir-se, amb decisions arbitrals molt polèmiques que han deixat el Sabadell amb 9 jugadors. El tècnic arlequinat, però, ha volgut destacar de nou la implicació del vestidor i ha mostrat el seu convenciment a sortir de l’actual situació, la més complicada de les tres últimes temporades a Primera Federació en la jornada 10. El balanç de 7 punts sobre 30 obliga a una urgent reacció.

VALORACIÓ DEL PARTIT: “Sabíem el rival que ens trobaríem, un equip que et sotmet moltíssim, molt dominador, amb molts jugadors per davant de la pilota. Teníem molt clars els avantatges que havíem de generar amb el contracop i l’estratègia. Els primers 25 minuts s’ha desenvolupat el patró de joc que volíem nosaltres, ben ordenats i disciplinats en el plantejament. Amb la targeta vermella d’Antonio Sánchez ha canviat totalment el guió del partit i es desestructura tot una mica. Moltes decisions arbitrals han fet canviar el partit, la primera vermella, els dos penals… Ha sigut molt complicat”.

REACCIÓ: “Ens hem adaptat a totes les situacions, l’equip ha fet un esforç incansable, ha empatat dues vegades amb inferioritat numèrica… Penals? Un és molt dubtós i per a mi no ho és i la primera vermella, si l’àrbitre mostra aquest nivell d’exigència, també hauria d’expulsar a Javi Rodríguez a la segona meitat amb 2-1, en la falta que després ha significat el 2-2. Hauria pogut canviar el partit. Em quedo amb l’entrega dels jugadors, ha sigut impecable, han demostrat la implicació i compromís amb el projecte del club i el moment que estem passant”.

ARBITRATGE DECISIU: “És un dia molt dur, no és gens fàcil, però hem d’entendre que el futbol funciona així i hi ha hagut decisions arbitrals molt importants que han fet que el partit es tornés boig. Primera vermella molt rigorosa, en el primer penal no hi ha mans per enlloc… Hem interpretat totes les adversitats, com contrarestar la seva qualitat en inferioritat, hem empatat el partit… Els jugadors han acabat molt tocats, el sentiment és d’impotència i esperem que no passi més”.

ESCENIFICACIÓ DE LA DINÀMICA NEGATIVA: “En l’esport el tema anímic i la confiança són factors molt importants i aquestes dinàmiques són molt difícils de capgirar. Tots els factors que podien anar en contra han anat en contra. És difícil trobar una explicació amb tot el que ha passat. Em quedo, insisteixo, amb l’entrega i voluntat. Al descans havíem de tenir sang freda i no insistir en les injustícies, s’havia de continuar… Però les adversitats han continuat. El sentiment ara mateix és d’impotència i també ganes de capgirar la situació. Veig un vestidor unit i conscienciat de la situació i estic segur que canviarà”.

PEATGES CONTRA REAL SOCIEDAD B (BAIXES D’ANTONIO SÁNCHEZ, TONI HERRERO I BASELGA): “Tenim una plantilla amb molt de talent, gent compromesa i em quedo amb el partit del Ricard o Sander per exemple. Es tracta de buscar solucions i el que pot semblar un problema pot convertir-se en una oportunitat. Quan les situacions són molt complicades, també el fet de ressorgir pot ser molt positiu. Tenim gent amb ganes d’entrar i pot haver-hi oportunitats per altres futbolistes”.

FINAL A LA NOVA CREU ALTA? “Queden 28 jornades, quan sumis de tres en tres puges molt de pressa. Ara, tot surt malament i es complica, però si es capgira, tot pot canviar. Queden 28 finals si ho volem mirar així. Quan comencis a guanyar, canviarà tot”.

Recursos per les expulsions

Encara no és oficial, però el Centre d’Esports té previst enviar recursos per les dues expulsions -amb escasses possibilitats d’èxit perquè han estat vermelles directes- i tampoc es descarta un escrit de queixa a la Federació Espanyola per l’actuació del col·legiat asturià Francisco Garcia Riesgo, trist protagonista del partit.

L’expedició arlequinada va iniciar un dur viatge de tornada des de Galícia en autocar. L’anada es va fer en avió i, inicialment, també estava planificat fer-ho des de l’aeroport de La Corunya. De fet, es va demanar l’avançament horari al Celta i la Federació per poder arribar a temps. Però per un tema logístic, el club va canviar d’idea i va decidir que viatgés l’autocar en solitari a terres gallegues, amb tot el material, i l’expedició fes la tornada de 1.200 quilòmetres per carretera, unes 14 hores. Temps per reflexionar i meditar, pensant ja en la visita de la Real Sociedad B el pròxim diumenge (17 h) a la Nova Creu Alta en una jornada en la qual serà presentat tot el Futbol base arlequinat.