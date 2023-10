L’Hospital Parc Taulí atén entre dos i tres pacients d’ictus cada dia

L’Hospital Parc Taulí de Sabadell atén anualment unes 900 persones amb ictus. El que equival a una mitjana de dos o tres pacients diagnosticats cada dia. Segons xifres facilitades per la corporació sanitària, des de l’inici del 2023, 125 dels pacients d’ictus han estat tractats amb fibrinòlisi i o trombectomia per retirar el coàgul de l’artèria.

L’ictus isquèmic és un dels problemes de salut més freqüents que afecta 13.000 persones cada any a Catalunya, provocant diferents nivells de discapacitat al 45% dels afectats. Es produeix quan un trombe obstrueix una artèria impedint que arribi flux de sang i oxigen a la regió cerebral que depèn d’aquesta artèria. És la primera causa de discapacitat greu i de dependència en adults i està entre les tres primeres causes de mortalitat a Espanya.

L’entrada en funcionament del nou circuit Codi Ictus el mes de juliol de l’any passat ha permès disminuir el temps d’atenció als pacients, fet que ha provocat una millora en la clínica del pacient al cap de tres mesos i una millora en el seu estat funcional i la seva reinserció en els àmbits de la seva vida diària, segons han fet saber fonts del Parc Taulí. De fet, el Parc Taulí ha estat distingit amb el premi Angels de la European Stroke Organisation, per l’atenció del pacient amb ictus. Aquesta distinció reconeix la institució, la unitat codi ictus i la qualitat assistencial de tot l’equip que participa en el circuit del codi ictus.

El temps és primordial

En el tractament de l’ictus, el temps és primordial perquè cada minut que passa es perden 2 milions de neurones. Al Parc Taulí, el temps porta-punció –l’impàs entre l’arribada del pacient fins a l’administració del tractament intravenós per desfer el coàgul de l’artèria– és de 23 minuts. I el temps d’entrada a Urgències fins a la punció arterial per trombectomia és de 68 minuts. Cal tenir en compte que fa dos anys aquest interval era de 85 minuts, o sigui que s’ha reduït en quasi 20 minuts.

Aquests estàndards de temps són possibles gràcies al treball multidisciplinari dels professionals que han situat aquest centre com un dels hospitals amb millors temps per tractar els pacients amb un ictus. D’aquesta manera millora el pronòstic del pacient, així com la satisfacció dels professionals.

L’abordatge del pacient amb ictus és un treball multidisciplinari de diferents professionals del Parc Taulí: des del Servei de Neurologia, el Servei d’Urgències (àmbits mèdic i d’infermeria), el Servei de Diagnòstic per la Imatge, Radiologia Intervencionista, el Servei de Crítics, Neurorehabilitació, portalliteres i administració.