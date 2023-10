Pregunta i resposta: què he de saber sobre els ictus?

L’ictus és l’alteració de la circulació de la sang al cervell. Aquesta alteració consisteix en el taponament o el trencament d’una artèria, que fa que no arribi sang a una part del cervell i que, per tant, les cèl·lules cerebrals morin. Segons l’Organització Mundial de l’Ictus, una de cada quatre persones patirà la malaltia al llarg de la seva vida. A Catalunya cada any afecta més de 13.000 persones i provoca prop de 4.000 defuncions.

P: Quins són els principals símptomes?

R: La característica principal de l’ictus és que els signes i símptomes apareixen de manera sobtada. N’hi ha alguns que ens poden ajudar a identificar un ictus: la debilitat que afecta una banda del cos, la pèrdua de visió en un ull o parcial en tots dos, la pèrdua o dificultat de la parla, la pèrdua de força o paràlisi en un cantó del cos o de la cara, la pèrdua de sensibilitat en un cantó del cos o de la cara o la Inestabilitat, desequilibri i incapacitat per caminar.

P: Què cal fer davant d’aquesta situació?



R: Si sospiteu que una persona pot haver patit un ictus, demaneu que aixequi els dos braços a la vegada per comprovar si hi ha quelcom inusual, feu que somrigui per detectar si la comissura dels llavis es torça cap a un dels costats i pregunteu coses concretes com ara què és un objecte que assenyaleu o bé que està passant al voltant.

P: Quin és el tractament principal?

R: Rebre atenció urgent és fonamental perquè com més temps passa, menys possibilitats hi ha de tractar l’ictus i més de presentar seqüeles permanents. Per tant, és fonamental trucar ràpidament al telèfon 112.

P: Què és i com funciona el Codi Ictus?

R: El Codi ictus és un protocol d’actuació urgent que comprèn l’activació d’una xarxa de dispositius assistencials adreçats a donar una atenció immediata i adequada als pacients amb sospita d’ictus. L’objectiu principal és que l’atenció a la persona afectada es faci amb la màxima celeritat possible per evitar la progressió de la malaltia i les seves seqüeles. El Codi ictus s’activa quan el SEM rep l’avís que una persona ha patit un ictus i envia una ambulància al lloc dels fets per fer una avaluació inicial i oferir la primera atenció.

P: I després de patir un ictus, què?

R: Després de patir un ictus, cal rebre tractament rehabilitador per millorar la capacitat i la qualitat de vida i aplicar mesures per evitar nous episodis. Seguir algunes recomanacions relacionades amb l’estil de vida contribueix a reduir el risc vascular i a prevenir l’aparició d’un ictus.

(Informació facilitada pel Departament de Salut de la Generalitat).