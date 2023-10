La companyia Meta, empresa matriu de Facebook i Instagram, ha anunciat en les últimes hores que a partir del novembre començarà a Europa una opció de pagament per a aquestes dues aplicacions a canvi de poder-les utilitzar sense publicitat.

En un comunicat, la companyia va especificar que el preu d’aquesta opció -que inclou les dues xarxes- serà de 9,99 euros al mes a web i 12,99 a l’aplicació telefònica, i que s’aplicarà a la Unió Europea, Suïssa i l’Espai Econòmic Europeu. El comunicat no esmenta l’aplicació WhatsApp, propietat igualment de Meta i una de les més populars al continent europeu (en molta major mesura que els Estats Units).

Més de 120.000 usuaris a Sabadell

La nova opció de pagament s’implanta “per complir amb les regulacions europees en desenvolupament”, tot i que subratlla que continuarà advocant “per un internet amb suport publicitari”, per la qual cosa a l’espai europeu les dues opcions -de pagament i gratuïta amb publicitat- estaran disponibles.

Sobretot Instagram s’ha convertit en una de les xarxes més utilitzades entre els sabadellencs. Segons l’anàlisi feta per l’agència de màrqueting digital The Social Media Family, la ciutat compta amb més de 120.000 usuaris en la plataforma per excel·lència de les fotografies.