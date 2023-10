Màxims de denúncies per violència de gènere a Sabadell

No sempre és ella qui el denuncia. Als jutjats de Sabadell, una gran part de denúncies per violència de gènere han arribat a través d’un part de lesions (11,7%). La ciutat –i comarca– registra un nou màxim de denúncies per violència masclista durant el segon trimestre de 2023, amb 231 casos a sobre de la taula dels jutjats de Sabadell, segons el darrer informe de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

En pràcticament nou de cada deu casos (204) és ella qui va delatar el seu agressor. Però també s’ha denunciat la situació de 27 dones agredides que van decidir callar, però els jutjats van rebre directament un informe de lesions (11,7%). Juntament amb el partit judicial de Terrassa, és el percentatge més elevat del Vallès Occidental. De fet, els jutjats de les dues capitals és on s’han tramitat més denúncies de la comarca.

Quins delictes s’han registrat? La majoria de delictes han estat per lesions lleus (56,1%), seguit de delictes contra la llibertat, integritat moral i intimitat (22,6%), trencament de penes i mesures (9,2%) i maltractament habitual (8,8%). D’altra banda, es van admetre a tràmit 29 ordres de protecció a Sabadell i més de la meitat (51,7%) es van adoptar. El partit judicial de Sabadell registra la ràtio més baixa, de 12,6 ordres de protecció per cada 100 denúncies.

Màxims també a la comarca

En el tercer trimestre del 2023 es van registrar 650 denúncies per violència de gènere al Vallès Occidental, un 7,3% més que l’anterior. És la xifra més elevada des de 2013 i molt superior a la mitjana registrada durant els segons trimestres (478). Durant el segon trimestre es van admetre a tràmit 106 ordres de protecció, de les quals van ser denegades el 52,8%. La proporció d’ordres de protecció denegades al Vallès Occidental és inferior a la província de Barcelona (54,9%), però superior al conjunt de Catalunya (50,9%).

Durant el segon trimestre s’han registrat un total de 754 delictes a la comarca, és la xifra més elevada des de 2013. El 51,1% (385) són per lesions lleus. Els segueixen el 18,4% (139) de trencament de penes i mesures, el 17,1% (129) de delictes contra la llibertat, la integritat moral, la intimitat i l’honor i el 12,3% de delictes de maltractament habitual. Aquest trimestre no s’ha registrat cap homicidi a la comarca.