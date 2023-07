Menys denúncies per violència de gènere, més agressions

Regust agredolç. Les denúncies per violència masclista a Sabadell han retrocedit el primer trimestre del 2023 (-14%) si ho comparem amb l’anterior. Els jutjats de Sabadell han rebut menys casos, però els delictes per agressions físiques s’han disparat un 10%, amb pràcticament un centenar de sentències. Tot i que s’ha denunciat menys, s’han resolt més casos que han deixat lesions en les víctimes.

En concret, Sabadell ha estat el partit judicial del Vallès que més denúncies per violència masclista ha rebut en el primer trimestre de l’any, amb 194 casos. Si bé la gran majoria de les denúncies les interposa directament la víctima a la policia (85,6%), una part important arriben a mans de la justícia a través d’un part de lesions rebut directament al jutjat (14,4%), segons dades recollides per l’Observatori del Vallès Occidental. Una alta proporció comparat amb altres jutjats de la comarca.

“No és gens fàcil denunciar, el factor emocional i la por juguen males passades”, explica la Rosa Maria –nom fictici per preservar l’anonimat de la víctima–, una dona que va intentar denunciar el seu marit l’any passat, sense èxit. “Estava amenaçada, havia patit molts anys de maltractament físic i psicològic, però no tenia proves suficients”, lamenta.

Van ser els seus fills els qui van animar a delatar el seu agressor, després de conviure molts anys entre crits, cops als mobles, plats trencats i agressions a la seva mare. “Si hagués denunciat quan em va agredir, hauria estat més fàcil tirar endavant la denúncia”, exposa. Però aquell cas es va quedar en silenci. I els jutjats mai van arribar a tenir constància del cas. Una realitat que ha quedat exclosa de les xifres oficials.

Els principals delictes

Menys denúncies, però més delictes per agressions físiques. Durant el primer trimestre del 2023 s’han sentenciat 202 delictes a Sabadell, una xifra que es manté estable respecte al trimestre anterior. Les agressions físiques són el principal escull que viuen les dones maltractades a Sabadell: les lesions lleus (47%) representen pràcticament la majoria dels casos. Però també contra la llibertat, integritat moral i intimitat (22,8%), pel trencament de penes i mesures (17,8%) o per maltractament habitual (9,4%). Però no s’ha hagut de lamentar cap delicte per assassinat masclista en el que va d’any.

D’altra banda, a Sabadell s’han tramitat 41 ordres de protecció a la víctima en aquest primer trimestre, i la gran majoria s’han aprovat (61%). És una proporció molt més elevada que a la resta de partits judicials de la comarca. De fet, a Cerdanyola del Vallès, per exemple s’han denegat el 64% de les ordres.

Pel que fa a la nostra ciutat, s’han iniciat 21,1 ordres de protecció per cada cent denúncies presentades a la comarca durant el primer trimestre de 2023. La ràtio és inferior a la del conjunt d’Espanya (21,3), a la del territori català (24,8) i a la de la província de Barcelona (25,8).

12,6 denúncies cada 10.000 dones

Al conjunt del Vallès Occidental 606 dones han denunciat els seus agressors per violència de gènere, un 4% menys respecte al darrer trimestre del 2022. Ara bé, més que l’any anterior (+15%). Aquest és el quart trimestre consecutiu amb els nombres de denúncies més elevats des de 2013. De fet, la ràtio és de 12,6 denúncies per cada 10.000 dones vallesanes.

Si ho comparem amb la resta del territori, és inferior a la resta. La del conjunt d’Espanya és la més elevada (18,9), seguida de la catalana (14), i de la província de Barcelona (12,9). D’altra banda, al Vallès, el 42,8% de les resolucions acaben en sobreseïment provisional (queden arxivades). I només un 15,8% acaben assenyalant l’agressor en una sentència condemnatòria, un percentatge superior que el de la província de Barcelona (6,5%) i Catalunya (8,6%).