Quins són els noms i cognoms més comuns a la comarca? I els menys habituals?

Fa uns mesos, l’Idescat publicava els noms més posats dels nadons nascuts l’any 2022. Com venia sent habitual els darrers temps, els pares i mares confirmen l’aposta per noms curts. Així, en els darrers anys triomfen noms d’infants com Pol, Nil, Lucia, Leo o Ona. Una tendència que és habitual a Sabadell i al conjunt de la comarca.

Ara, hem volgut anar una mica més enllà per conèixer quins són els noms més comuns al Vallès Occidental, en qualsevol franja d’edat. Quantes persones hi ha amb el meu nom? Quins són els cognoms més habituals? Són preguntes que també respon l’Idescat.

Antonio, Jose i Maria

Segons dades actualitzades del 2022, últim balanç disponible, Antonio és el nom més freqüent entre els vallesans. En total, n’hi ha més de 13.000. El segueixen els José (més d’11.000), en un rànquing que completa Maria. De fet, una de cada 10 dones es diuen Maria a la comarca.

El llistat és similar en l’àmbit català. Hi ha 89.957 persones que es diuen Antonio, 88.985 que responen al nom de Maria i 84.830 que ho fan a José, calcant a Catalunya el top-3 de la comarca.

https://www.idescat.cat/noms/?res=d40&sexe=0

Més enllà de la curiositat, destaca el fet que només Marc (7.464) apareix, en onzena posició, en totes les franges d’edat al Vallès entre els noms més comuns dels nadons nascuts el 2022, escalant posicions després de més de dues dècades liderant la llista entre els més petits.

Alguns ‘artistes’ presents

L’eina, a més, permet introduir en el cercador un nom específic per saber quantes persones es diuen d’una determinada manera. De fet, el ventall de noms triats pels pares s’ha anat ampliant en els darrers anys, important molts cops noms que es posen en altres països. A l’hora d’escollir, un altre aspecte és buscar un referent, en forma d’artistes, esportistes o altres figures. Només així s’explica que Leo hagi esdevingut el nom més posat a casa nostra en els últims temps. Si fem una cerca ràpida, per exemple, trobem que hi ha una dotzena de Shakires vallesanes, més d’una vintena d’Elvis i una setzena de Lennon.

Garcia, Martínez i López, al podi

Pel que fa als cognoms, com és lògic, s’observa una consolidació molt més fixa. De fet, els tres cognoms més habituals al Vallès Occidental i a Catalunya no han canviat en l’última dècada: Garcia, Martínez i López. Com passa amb els noms, també es pot buscar quantes persones tenen un determinat cognom.