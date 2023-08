Canvi en els noms més posats a Sabadell: Arnau i Lucia cedeixen el tron

Els pares sabadellencs trenquen per segon any consecutiu amb la tendència a Catalunya. Almenys, a l’hora de triar el nom dels seus fills acabats de néixer. Entre els nadons nascuts el 2022, els dos noms més posats són el de Pol (20) en el cas dels nens i el d’Ona i Laia (15 en cada cas) pel que fa a les nenes. El 2021, la llista estava encapçalada per Lucia i Arnau. En aquest cas, cap dels dos apareix entre els 15 més posats l’any passat.

A Sabadell, el 2022 van néixer un total de 1.682 infants, 85 menys que l’any passat, segons dades de l’Idescat: 844 van ser nens i 838 van ser nenes.

La llista sencera dels noms més posats a Sabadell:

Pol (20)

Ona (15)

Laia (15)

Leo (15)

Liam (15)

Hugo (14)

Arlet (14)

Maria o María (14)

Valeria o Valèria (13)

Mia o Mía (13)

Marc (13)

Luca (12)

Alma (12)

Nil (12)

Mateo (11)

Amb tot, la tendència mostra el gust pels noms curts i d’una única síl·laba. Una tendència que també es repeteix al Vallès Occidental. Com cada estiu, l’Idescat ha publicat el balanç, en un rànquing amb sorpasso en la primera posició, també en l’àmbit comarcal.

Una setantena de nens nascuts el 2022 es diuen Pol al Vallès Occidental. Una de cada deu famílies van decidir anomenar així el seu fill nascut l’any passat, sent el nom més posat. Pol substitueix Nil, que encapçalava la llista el 2021 amb un breu regnat després d’anys d’hegemonia dels Marc. El 2022, el podi el completen Leo -nom més posat a Catalunya- i Lucía, que supera Martina com el més posat en el cas de les nenes. El top-10 està integrat per Nil, Marc, Ona, Hugo, Gala, Júlia i Martina.

A Catalunya, han sigut les Júlies qui s’han emportat novament la medalla d’or amb 440 naixements, seguits dels Leo (443), Nil (433), Ona (414), Marc (398), Martina (396) i Pol (391).