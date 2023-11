Nou llibre dels Llenguaferits: “Aprendre llengües pot ser molt divertit”

El tàndem Llenguaferits torna a atacar. Els activistes del català David Vila i Ros i Jessica Neuquelman persisteixen a demostrar que és possible mantenir la llengua cada dia i amb tothom “perquè entendre’l és immediat”. Per a demostrar-ho, aquesta vegada han publicat una quarantena de microcontes en català acompanyats de la seva traducció a una llengua romànica. Aquest “exercici pràctic per a treballar la intercomprensió lingüística” està recollit a Entre nosaltres, que publica l’editorial sabadellenca Sibilina amb il·lustracions de Sílvia Morilla.

Obris el llibre per la pàgina que l’obris, trobaràs el conte original en català i, al seu costat, la traducció a una d’aquestes llengües: castellà, portuguès, italià, occità, sard, aragonès, gallec, sicilià, romanès, picard o asturlleonès. “És un clam per ensenyar que podem entendre’ns, per això el títol. Tant de bo la humanitat tingués la fraternitat de les llengües”, diu Neuquelman, filòloga hispànica del nord de França establerta a Sabadell i enamorada del català. “Quan vaig arribar aquí fa 18 anys, no sabia res del català. Represento la gent que fa el camí de la llengua catalana i l’estima amb bogeria”.

Vila i Ros, professor, escriptor i apassionat de les llengües, diu que el llibre demostra que “les llengües d’una mateixa família són més semblants del que ens pensem”. Cita l’exemple de l’italià, que “amb una miqueta d’esforç i temps arribes a entendre’l”. A més, defensa que“acollir la gent en català és la millor manera que pugui ser una llengua normal”.

Els contes d’Entre nosaltres

Els contes expliquen històries que es mouen entre la realitat i la ficció, amb elements màgics, fantàstics, surrealistes i alguna absurditat. Com l’exèrcit que vol envair el país veí, però que arriba a la frontera i ha de fer mitja volta perquè no du el passaport. O el pres que troba una porta per fugar-se de nit, però que és la de l’armari.

I algun microconte d’amor també hi és, com el que es titula Nosaltres: “Només em calen tres coses: el silenci, tu i jo. I no tinc clar que les dues darreres no siguin la mateixa”. Són àgils i plens d’astúcia, n’hi ha d’inèdits i altres que apareixen a altres reculls dels autors. El llibre compta amb un epíleg sobre la intercomprensió lingüística a càrrec del també sabadellenc Roger Fusté Suñé.

El duet d’activistes lingüístics que forma Llenguaferits recorre Catalunya protagonitzant activitats per a fomentar la sensibilització lingüística i promoure el català. La seva manera de fer els defineix: “Ara estem molt continguts, però som molt bojos! Ens encanta tirar d’humor i teatralitzar situacions. Aprendre llengües pot ser molt divertit”, expressa Neuquelman.