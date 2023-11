Els Mossos d’Esquadra han detectat “més de dues” víctimes del professor que va ser acusat d’agredir sexualment una menor d’edat a l’escola Joaquim Blume de Sabadell. Així ho han fet saber fonts properes a la investigació a l’agència de comunicació Europa Press. Segons la mateixa agència, les altres famílies encara no haurien denunciat.

La policia catalana va obrir la investigació arran de la denúncia d’una família del centre per esclarir els fets i determinar si hi havia altres possibles víctimes. Per la seva banda, fonts de la Conselleria d’Educació han explicat que el centre ha apartat el docent cautelarment, i ha iniciat el protocol corresponent, posant la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV) en contacte amb la direcció del centre per assessorar-la en l’aplicació d’aquest.