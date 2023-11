Els Mossos d’Esquadra investiguen un mestre de l’escola Joaquim Blume de Sabadell per un presumpte cas d’agressió sexual a un menor. La policia catalana ja ha obert una investigació per saber si l’home hauria delinquit i, si fos així, si hi hauria més víctimes. De moment, i a l’espera que la causa avanci, el centre ha pres mesures cautelars i ha decidit apartar el professor de la seva tasca en la docència.

Al seu torn, l’Ajuntament de Sabadell ha expressat “preocupació” davant els fets i insta tant la Generalitat com la justícia a “prendre totes les mesures oportunes” per esclarir la causa el més aviat possible.

Comunicat de l’Ajuntament

En un comunicat, el consistori detalla que ha contactat amb la direcció de l’escola per posar-se a la seva disposició, així com també han ofert suport a la comunitat educativa. “L’Ajuntament de Sabadell reafirma el rebuig a qualsevol situació d’assetjament o abús, especialment greus en els casos de víctimes menors”. Des del govern local s’ha posat a disposició les eines necessàries per abordar la situació. Així, ha garantit que treballarà per facilitar tots els recursos municipals de suport i ajut.

En la mateixa línia, el Departament d’Educació ha posat l’USAV (Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència) en contacte amb la direcció de l’escola Joaquim Blume per assesorar-los en l’aplicació dels protocols. “La inspecció educativa està vetllant per la situació”, apunten.