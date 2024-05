Els Gegants i les Bèsties de Sabadell tindran el seu llibre il·lustrat

Tal com a les escoles són referents comuns Messi i Aitana, és possible que un dia ho comencin a ser l’Engracieta i el Tallaret? O la Mulassa, l’Antonot, el Mörth i la Víbria? Els primers tenen àlbums de cromos, els segons tindran tot un llibre, l’Atles il·lustrat dels Gegants i les Bèsties de Sabadell.

La llibreria i espai cooperatiu Mala Peça ha impulsat un projecte per publicar un llibre il·lustrat que reculli 24 figures principals de la cultura popular de Sabadell, entre gegants i bèsties. Dirigit al públic infantil i familiar, detallarà curiositats, característiques i anècdotes d’elements del patrimoni cultural sabadellenc com l’Àliga, el Baldomero, el Gripau, la Bruixa, el Lleó, els avis, el Roger i l’Elisenda, el Feliu i la Salut, el Xenan i l’Elionor, la Gràcia i l’Anselm, la Tereseta i l’Escorxador…

Elaborat amb la col·laboració de les colles de cultura popular de la ciutat, el llibre de 50 pàgines incorporarà un glossari. Les il·lustracions són de Jelen, de la cooperativa La Productora, i el disseny de portada, de Belén Perea. La intenció és que sigui un atles amb “valor documental, de lectura fpacil i molt visual”, per tant, accessible per a tothom. Serà imprès sota criteris sostenibles a Catalunya.

“És una manera de revalorar la cultura popular, de donar continuïtat a les bèsties i els gegants més enllà de diades, del correfoc i de la Festa Major”, Sílvia Auladell, qui en va tenir la idea original. La intenció és convertir una afició que per a molts sabadellencs és puntual i va exclusivament lligada a dies en concret, “en un tema de conversa que pot ser diari”.

Alhora, el llibre posa en valor la cultura popular sabadellenca, “un element de cohesió social que genera inclusió i sentit de pertinença”, comenta Eudald Griera, del Mala Peça i un altre dels impulsors del projecte. Conèixer les bèsties de Sabadell és conèixer els barris i la pluralitat de la ciutat. Alhora, la cultura popular no deixa de ser una manera de vincular-se amb les arrels del país.

La idea va néixer de les ganes de conèixer de l’Otger, el fill de Sílvia Aurell. Era tan aficionat a les bèsties i els gegants que la seva mare li va confeccionar àlbums amb fotografies de les figures. Però com que la seva curiositat no en tenia prou, la mare li detallava els àlbums amb característiques de les figures, com el pes, l’altura, l’origen… I als companys de l’Otger, com el Bru –el fill de l’Eudald–, els va començar a interessar. Així que va fabricar més àlbums per als seus amics. La intenció, ara, és que tots els nens de la classe puguin tenir el seu atles.

Projecte de micromecenatge

El projecte neix sense afany de lucre i serà elaborat amb criteris d’ecoedició. Per acabar de tirar-lo endavant, Mala Peça ha engegat un procés de micromecenatge amb què es pot adquirir l’atles per avançat o bé altres productes, com làmines amb il·lustracions o cartells. La previsió és que es pugui començar a vendre per Festa Major.