VÍDEO | Enderroquen definitivament L’Obrera

L’enderroc definitiu del casal popular L’Obrera, ocupat des del 2015, ha començat aquest dijous. L’edifici de l’avinguda de Barberà, 142, quedarà demolit aquest divendres, segons la previsió, i la retirada de la runa està previst que es faci la setmana que ve.

El passat 13 de març, una excavadora va fer una primera demolició, després que es fes efectiu el desallotjament de l’espai per ordre judicial. Des d’aleshores, el bloc havia quedat a mig demolir, despertant les crítiques de veïns que demanaven prendre una decisió definitiva amb l’edifici.

Mentre l’edifici ocupat durant gairebé una dècada continuava en runes, els membres de L’Obrera han continuat amb la seva activitat. El col·lectiu ha trobat la solidaritat de diverses entitats de la ciutat que s’han ofert per acollir temporalment les activitats que tradicionalment s’hi duien a terme, explicaven en un comunicat. La trajectòria del centre social autogestionat, de totes maneres, sempre ha generat diferents opinions entre els que el defensaven per la labor social que feia i els que el criticaven perquè estava ocupat, tal com explica el veí i comerciant del costat de L’Obrera, Xavi Vives, de la Floristeria Maria.

Aquest dijous, des de la cantonada de l’avinguda de Barberà amb el carrer de Salvany, els veïns Carmina Giró i Joaquim Marfil veien amb tristesa com una màquina enderrocava l’edifici. Ella hi simpatitzava; ell hi havia passat moltes hores i ara senten un buit. “Aquesta gent ha fet molt pel barri i això és una injustícia”, assegura el Joaquim. Assegura que hi anava habitualment els divendres, tant a les tertúlies literàries com a concerts, i que ara un aficionat dels combats de boxa al del gimnàs Rukeli del mateix lloc. Giró afegeix que, amb l’enderroc, “ens han tret una part de nosaltres a tots els veïns, no s’hauria d’haver enderrocat”.

Altres veïns opinen el contrari, com la Pilar Redondo i la Consuelo, que lamenten que es prevegui construir-hi pisos. “No faran un parc ni una font, no, faran pisos i Sabadell seguirà sent la ciutat més lletja que hi ha”, diuen. Al seu parer, ja tocava que arribés aquest moment perquè “és el que havien de fer”. Tanmateix, el veí Ferran Díaz comenta que “reivindicaven coses que estaven bé fins a cert punt, però sempre hi havia enrenou, policia cada dos per tres”, principalment per manifestacions que hi havia al davant de L’Obrera.

El mural de Treze, que la Crida reclama que l’Ajuntament conservi, encara era visible aquest dijous al migdia, quan l’enderroc encara no havia acabat.