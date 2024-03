Més de mig miler de manifestants per l’enderroc de l’Obrera: “Tornarem a Sabadell”

Més de mig miler de persones s’han manifestat aquest dimecres a la tarda pels carrers de Sabadell per protestar per l’enderroc de l’edifici de L’Obrera. A crits de “L’Obrera es queda al barri” i proclames contra l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, contra els Mossos i contra la propietat de l’immoble, més de mig miler de persones s’han concentrat per carregar contra l’enderroc. “El 2015 això era un local abandonat, un cau de rates. El vam ocupar, vam donar-li vida, i avui torna a ser un edifici en runes”, lamenten els membres de l’Obrera en el seu manifest. “Han tirat a terra la casa del barri”, exposa l’Artur, un dels membres del centre social.

Els manifestants han recorregut l’eix central des de la que ha estat seu de l’entitat fins a les portes de l’Ajuntament, acompanyats per cinc furgons dels Mossos d’Esquadra i dotacions de la Policia Municipal, entre proclames contra la gestió de l’alcaldessa. “Ha facilitat que ens facin fora”, deien. Han demanat la dimissió en bloc del govern municipal, especialment de Farrés, i han reiterat que no es quedaran “de braços plegats” després del revés de les últimes hores.

Membres de l’entitat, de fet, han assegurat que aviat ocuparan algun altre espai després de l’abrupte final del local de l’avinguda de Barberà. En arribar a l’Ajuntament, els manifestants han deixar la runa de l’enderroc de L’Obrera davant la porta de l’edifici consistorial, han fet pintades a terra amb la promesa ‘Tornarem’ i han enganxat cartells contra Farrés, entre llançaments de petards i bengales.

Segons dades de l’entitat, a aquest curs escolar s’hi havien inscrit 94 persones per aprendre català, castellà o altres idiomes, fer reforç escolar o orientació laboral o d’estrangeria. També al gimnàs Rukeli hi assistien 200 persones per practicar esports com ara arts marcials, entre d’altres. “Tot ho hem fet de forma gratuïta, per fer activitats d’oci, esportives, culturals i humanitàries”, expressaven. S’hi feien classes de ball, grups de lectura, xerrades i concerts de forma gratuïta.

Uns projectes que, asseguraven, “no quedaran penjats”. Els portaveus de l’Obrera asseguren que el projecte no cau amb l’edifici i han trobat un espai per poder continuar amb les classes docents fins a trobar un nou espai on “fer renéixer” l’Obrera. “No us fallarem”, prometen els membres de l’Obrera. En aquest sentit, durant la concentració d’ahir es va fer una crida a formar col·lectivament un nou projecte per donar continuïtat als projectes que s’havien iniciat al ja enderrocat edifici de L’Obrera i s’han emplaçat a una nova reunió oberta al públic al Tallaret per a poder posar sobre la taula quin serà el nou projecte i com bastir-lo.