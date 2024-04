La salut, a debat en l’inici de la campanya: “La sanitat s’ha d’abordar des de totes les polítiques”

El primer dia de campanya electoral va venir marcat a Sabadell per la sanitat. La comissió d’entitats per a la sanitat pública del Vallès Occidental va organitzar un debat a l’auditori de Cal Balsach per abordar diverses qüestions d’actualitat lligades al sistema de salut públic català. Ecologistes en Acció, la plataforma en defensa del Servei d’Atenció Domiciliària, Estels Silenciats i la Comissió de Sanitat Pública van formular les preguntes per als ponents: Joan Borràs (ERC), Sara Jaurrieta (PSC), Eulàlia Reguant (CUP), Jordi Fàbrega (Junts) i Laura Campos (Comuns).

El debat va prendre certa harmonia entre partits en el seu inici, quan tots els portaveus van assegurar que la gestió de la salut transcendeix del Departament de Salut i s’ha d’abordar de forma integral des de totes les polítiques. Fàbrega (Junts), per exemple, va incidir en la necessitat de crear “el TestSalut, que ha de servir per avaluar la repercussió en la salut de qualsevol mesura que es tiri endavant, sigui de l’àmbit que sigui”. Per la seva banda, Jaurrieta (PSC) va emfatitzar la necessitat d’impulsar accions concretes com “finançar les descarbonitzacions per minimitzar l’impacte del canvi climàtic”.

Reguant (CUP) va lamentar que “hi ha tres ciutats catalanes que tripliquen la taxa permesa de partícules contaminants” i va reblar la necessitat “d’aturar projectes depredadors com el Quart Cinturó o l’ampliació de l’aeroport”. En la mateixa línia, Campos (Comuns) va emfatitzar que “cal fomentar les ciutats lliures de cotxes i aplicar mesures com la zona de baixes emissions”. Tot plegat, per “afavorir polítiques de prevenció”, va afegir. En el seu torn, Borràs també va referir-se a “la mobilitat basada en el transport públic”. Va centrar-se en la importància de “fer efectiu el traspàs de Rodalies perquè FGC demostra que som capaços de millorar el servei de transport públic”.